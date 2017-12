Júlia je nemá a Romeo ryba. Aj takáto myšlienka by mohla vyhrať Oscara

Rozprávková romanca Podoba vody vypredala kinosálu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava.

13. nov 2017 o 15:16 Marek Hudec

Mohol režírovať Harryho Pottera aj nové Hviezdne vojny. Odmietol aj ďalšie ponuky na veľké komerčné filmy. Dostáva ich neustále a mohol by na nich zarobiť milióny.

Mexický režisér Guillermo del Toro si však radšej vyberá príbehy, ktoré si sám vymyslí, chcel by ich vidieť v kine, no nikto iný ich nenakrúti.

Keď bol malý, sklamal ho starý horor Creature from the Black Lagoon. Vo filme rybacia príšera straší nádhernú americkú herečku Juliu Adamsovú. On sa osamelou kreatúrou stotožnil, ale videl, že nikto iný jej nerozumel.