Neonacista sa zľakol filmu, ktorý o ňom nakrútil Vít Klusák. Uvidí ho polícia?

Hrdina filmu Svet podľa Daliborka je šokujúco otvorený.

13. nov 2017 o 14:09 Kristína Kúdelová

Žena a muž, muž a žena, on je pán a ona je fena. Vychovej si ženu svojí, ať tě každej den uspokojí. Tridsaťšesťročný Dalibor veľa času venuje tomu, aby opísal jasne danú hierarchiu medzi ľuďmi, píše o tom piesne a dokonca k nim aj nahráva video, kde je hlavnou postavou. Na youtube však s nimi veľký úspech nedosiahol, viac ako 150 klikov nemajú.

To bol jeden z dôvodov, prečo prijal ponuku od českého režiséra Víta Klusáka, aby vystupoval v jeho filme. Videl v tom príležitosť, ako sa zviditeľniť, dostať nejaké peniaze a zároveň zažiť profesionálne nakrúcanie. Pravdepodobne však nedomyslel, aké dôsledky to preňho môže mať, keď bude pred kamerou otvorene hovoriť, čo si myslí. Možno, že na to ani nemal, aby si niečo také uvedomil.

Na slovenskú premiéru dokumentu Svet podľa Daliborka sa však nechystal.

Japonci, tí sú fajn

Dalibor je neonacista. Jeho mama hovorí, že je to dobrý chlapec, má iba "blbé názory". O živote sa dozvedá z "alternatívnych zdrojov" a Hitlera volá familiárne Adolf. Dnes by sa nám tu hodil, hovorí o ňom, keď komentuje utečeneckú krízu. Televízne reportáže ho okamžite vytočia, imigrantov odporúča zaživa oskalpovať, zarezať ako prasatá na jatkách alebo poslať na morské dno. "Postavte na brehu Normandie guľomety," volá, "ratatatata a hotovo."