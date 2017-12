Amazon pracuje na seriáli Pán prsteňov. Čo nové prinesie?

Trilógia filmov patrí k najúspešnejším v dejinách kinematografie.

15. nov 2017 o 14:14 Marek Hudec

Pripomínalo to samovraždu. Na začiatku nového tisícročia štúdio New Line Cinema riskovalo všetko, aby vznikol film Pán prsteňov. Keby to bol prepadák, štúdiu by hrozil bankrot.

Dovtedy sa nikomu rozsiahle knižné dielo nepodarilo sfilmovať a kto čakal, že sa to podarí čudákovi z Nového Zélandu, ktorý predtým nakrúcal odpudivé horory? Filmy Petera Jacksona mali však čaro a osobitú poetiku a bol to taký komerčný úspech, že sa filmári začali trhať o to, aby mohli adaptovať ďalšie podobné knihy.

Jacksonova trilógia získala sedemnásť Oscarov a patrí medzi najúspešnejšie v dejinách kinematografie.

video //www.youtube.com/embed/V75dMMIW2B4

Keď vlna trochu opadla, v televízii sa objavil seriál Hra o tróny, aj to je príbeh s rozsiahlym svetom plným kúziel, drakov a netvorov. Bol to ďalší hit, dnes je najsledovanejším.

Čoskoro sa však skončí a milovníci fantasy príbehov nebudú mať čo pozerať. Ulahodiť sa im teraz snaží internetový obchod Amazon. Začal vyrábať vlastné seriály a pripravuje práve ďalšieho Pána prsteňov.

Tvorcovia si myslia, že Stredozem, ktorú vo svojich dielach preskúmal anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien, dokážu vybudovať nanovo. Vyvoláva to otázku, či niečo také vôbec potrebujeme, keďže Jackson už atmosféru kníh zadaptoval skvele.

Amazon argumentuje, že nám ukáže viac príbehov, ktoré na plátne ešte neboli. Tolkien totiž napísal oveľa viac kníh zo Stredozeme, nielen trilógiu Pán prsteňov a Hobbit, ktoré už filmy dostali.

O práva na Tolkienove knihy bojovali tri televízne spoločnosti, ktoré sú teraz na trhu lídrami. Okrem Amazonu chceli seriál nakrútiť aj Netflix a HBO.

Podľa magazínu Deadline za to vraj zaplatili 200 - 250 miliónov dolárov. Je to veľmi veľa, cena je vyššia, než akú musel šéf Amazonu Jeff Bezos zaplatiť za denník Washington Post. Kto to celé nakrúti, ešte nevieme.