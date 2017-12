Zomrel spoluzakladateľ skupiny AC/DC Malcolm Young

Legendárny gitarista trpel v posledných rokoch demenciou.

18. nov 2017 o 15:43 ČTK, Marek Hudec

WASHINGTON. Vo veku 64 rokov v sobotu zomrel spoluzakladateľ austrálskej hardrockovej skupiny AC/DC Malcolm Young. Práve on napísal najviac jej hitov, Highway to Hell alebo You Shook Me All Night Long.

Smutnú správu oznámila jeho rodina.

Malcolm Young sa narodil v škótskom Glasgowe, neskôr sa s rodičmi a siedmimi ďalšími súrodencami presťahoval do austrálskeho Sydney. S bratom Angusom založil v roku 1973 kapelu AC/DC . Najväčší úspech zažili s albumom Back in Black, ten vydali v roku 1980. Celosvetovo sa z neho predali 50 miliónov kópií, bol jedným z najúspešnejším v dejinách hudby. Aj preto si zaslúžili čestné miesto v Rock´n´Rollovej Sieni slávy.

Rodina pripomenula, že legendárny gitarista trpel v posledných rokoch demenciou. Prvé príznaky choroby sa uňho začali prejavovať vraj v roku 2008 počas nahrávania albumu Black Ice.

Začal zabúdať niektoré piesne kapely, musel sa ich začať učiť hrať odznova. Posledný koncert zahral v roku 2010 v španielskom Bilbau. Pred tromi rokmi sa stiahol do súkromia, choroba mu nedovoľovala ďalej tvoriť a vystupovať. V kapele ho nahradil jeden z jeho synovcov, Stevie.

Hudobníkova rodina oznámila, že Young zomrel doma pokojne a obklopený rodinou.

"Bol to skutočný vizionár, perfekcionista a výnimočný človek," vyjadril sa Malcolmov brat Angus. "Naše puto bolo silné a jedinečné. Zanecháva za sebou rozsiahlu tvorbu, bude žiť večne. Vďaka svojej ohromnej oddanosti a nasadeniu bol hybnou silou kapely." Malcolm bol síce introvertom a pre verejnosť sa častejšie vyjadroval Angus, kapela ho však považovala za lídra.

Len pred mesiacom zomrel ďalší zo súrodencov Youngovcov a jeden z producentov kapely George.

Nedávno na Slovensku vystupoval bývalý bubeník kapely Paul Rudd. Spomínal si vtedy na začiatky s AC/DC. "Boli sme vtedy len smiešnym zoskupením niekoľkých darebákov. Netušili sme, či budeme mať úspech a boli sme veľmi prekvapení, že sa to podarilo," hovoril pre SME.

Významný hudobný producent Rick Rubin v článku magazínu Rolling Stones priznal, že sa hudbou kapely často inšpiruje. Zvuk AC/DC vníma ako jedinečný, považuje ich za najlepšiu rockovú kapelu všetkých čias. Robia tvrdú hudbu, na ktorú sa dá aj tancovať. Práve nimi sa inšpiroval, keď pomáhal pripravovať nahrávky skupiny Red Hot Chilli Peppers.

Odkedy Malcolm Young zomrel, na sociálnych sieťach sa objavujú vyjadrenia tých, ktorých najviac ovplyvnil. Bryan Adams sa inšpiroval jeho hrou na gitare, skupina Stereophonics si myslí, že bol najlepším gitaristom-pravákom na scéne a chýbať bude aj kapele Biffy Clyro.