Cena Oskára Čepana upozorňuje, že umenie nie je šport. Nemá jedného víťaza

Finalisti vydali spoločné stanovisko a porota súťaže im vyhovela.

18. nov 2017 o 20:54 Marek Hudec

NITRA. Umenie nie je ako šport, nemali by sme v ňom podporovať súťaživosť. S takou myšlienkou v sobotu večer odovzdali v Nitre Cenu Oskára Čepana. Tá tradične patrí pre najlepšieho Slováka alebo Slovenku do štyridsať rokov, čo tvorí vizuálne umenie.

Porota najprv vybrala štyroch finalistov, tí dostali za úlohu pripraviť nové diela na výstavy v Nitrianskej galérii a z nich mal potom vzísť jeden víťaz.

Nominovaní Zuzana Žabková, Nik Timková, Katarína Hrušková a bratislavská skupina APART Collective si však po čase uvedomili, že so súťažou úplne nesúhlasia. Nepáčilo sa im, že by sa mali svojou tvorbou navzájom predbiehať.

Namiesto samostatných prehliadok sa rozhodli preto vytvoriť jeden spoločný projekt. Bola to aj výzva pre porotcov ceny, aby nevybrali len jedného víťaza, ale aby ocenili všetkých. "Sme malá scéna,“ píše sa v ich spoločnom vyhlásení, „nepotrebujeme polarizáciu a súťaž, ale dialóg a spoluprácu.“

Porotcovia im nakoniec vyšli v ústrety a po zvážení udelili cenu všetkým naraz. Nebolo to však pre nich jednoduché rozhodnutie. „Cena má vždy svoje pravidlá, ktoré by sme mali rešpektovať my ako porotcovia, ale aj finalisti,“ vysvetľuje člen poroty Michal Novotný. Zdá sa mu, že takýto krok spochybňuje podstatu cien.

Podobnú situáciu ešte nezažil, v žiadnej z okolitých krajín sa súťažiaci zatiaľ nerozhodli spojiť a vystúpiť ako kolektív. Novotný v tom vidí pokrok a myslí si, že takéto rozhodnutie otvorí diskusiu o princípoch umenia.

„Samozrejme, že nás ovplyvnila žiadosť finalistov, myslíme si, že to môže byť počiatok zaujímavých úvah o predstave kvality v umení. Dá sa vôbec posúdiť, čo je dobré a čo nie?“

Porota však má na finalistov jednu podmienku. Víťaz ceny získava tradične 2600 eur a taktiež dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku. Aj keď umelci vystupujú ako jeden kolektív, musia si spomedzi seba vybrať jedného, ktorý pobyt absolvuje.

„Bola by škoda, ak by túto príležitosť nikto nevyužil. Dúfame, že sa dohodnú sami,“ dodáva Novotný. Kto to bude, musia finalisti rozhodnúť do začiatku decembra.