Prečo musí hrať vraha vždy pekný herec? Filmy o zločincoch majú svoje zákony

Idol z Hry o tróny môže dostať rolu Charlesa Mansona.

20. nov 2017 o 15:55 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Mýlite sa, vravel český režisér Petr Jákl, keď sme mu vyčítali, že v jeho filme hral Kajínka príliš pekný herec.

Nám sa Kajínek možno pekný nezdá, ale mnohým českým ženám áno. Mohli mu vziať slobodu, budúcnosť aj možnosť páchať ďalšie vraždy, ale o záujem verejnosti ho nepripravili. Pravidelne dostával romantické listy.

Aj Charles Manson mal svoje obdivovateľky, ktoré mu písali listy. So svojimi stúpencami zabil v auguste 1969 deväť ľudí v Los Angeles, bola medzi nimi aj tehotná manželka režiséra Romana Polanského Sharon Tate.

“ Herci, čo hrajú Jesse Jamesov, zjazvené tváre alebo verejných nepriateľov musia byť charizmatickí. Režisér si do hlavných postáv nemôže vybrať niekoho, kto vyvoláva negatívne emócie, pretože v strižni potom zistí, že film mu prosto nefunguje. „ Petr Jákl, režisér Kajínka

A nie je žiadnym prekvapením, že aj on dostane svoj veľký filmový príbeh, hoci to už bude in memoriam, keďže uplynulú nedeľu vo väzení zomrel.

Nakrúcať o ňom bude Quentin Tarantino, teda najväčší expert spomedzi filmárov, ktorí dokážu aj o najväčších zločincoch rozprávať tak, aby boli sympatickí.

Majú niekoľko techník a stratégií, ako dosiahnuť, že aj nevinný divák sa za svoje pocity cíti vinný.

Takto vyzerá degradácia mozgu

Filmári sú sofistikovaní. Málokedy povedia, že o vrahovi nakrúcajú preto, že sú príťažliví. Vravia, že postava vraha im umožňuje rozprávať o tom, čo v spoločnosti nefunguje.