Medzinárodné ceny Emmy získali herci Branagh a Frielová

Anna Frielová je známa aj ako grófka Báthoryová.

21. nov 2017 o 6:35 ČTK

NEW YORK. Briti Kenneth Branagh a Anna Frielová dostali na pondelkovej slávnostnej ceremónii v New Yorku medzinárodné televízne ceny Emmy za najlepší herecký výkon.

Prestížne ocenenia dostali televízne diela z ôsmich krajín sveta, okrem Británie napríklad aj z Francúzska, Nemecka, Nórska alebo Turecka, informovala agentúra AP.

Kenneth Branagh s cenou Emmmy. (zdroj: SITA/AP)

Branagh, ktorý si zahral okrem iného v populárnej sérii filmov o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi, získal ocenenie Emmy za stvárnenie švédskeho detektíva Kurta Wallandera v populárnom seriáli britskej BBC Wallander.

Frielová, ktorú slovenskí diváci poznajú najskôr z úlohy grófky Alžbety Báthoryovej vo filme Bathory slovenského režiséra Juraja Jakubiska, si odniesla ocenenie za rolu v britskom seriáli Marcella.

Medzinárodnú cenu Emmy získal napríklad aj nórsky seriál Mamon (Mammone), nemecká miniséria Braun (Familie Braun), turecká telenovela Nekonečná láska (Kara Sevda) či britský dokument Exodus: Naša cesta do Európy (Exodus: Our Journey to Europe), ktorý sa venuje migračnej kríze z roku 2015.