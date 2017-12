Ďuďo z Hexu: Dnes je éra laptopová, nepraje živým veciam

Hex vydáva novinku po veľkom hite Keď sme sami. Jej spevák medzitým produkoval hity Adama Ďuricu.

Popularita kapely HEX v posledných rokoch stúpa. Ich pieseň Keď sme sami bola v roku 2016 najhranejšou. Vďaka nej dostal spevák skupiny PETER "ĎUĎO" DUDÁK ponuky, aby produkoval platne viacerým popovým interpretom. Hovorí, že aj k najväčším hitom komerčné rádiá pristupujú opatrne. Teraz vydali novinku Tebe. Album je vložený do knihy s poviedkou od Pištu Vandala.

Nový album Tebe ste vydali s knihou, jej hlavný hrdina balí dievčatá na pesničky Hexu. Je to skutočný príbeh?

„Chceli sme sa tváriť, že je. Veľa vecí je skutočných. Príbeh napísal Pišta Vandal. Viackrát sa stretol s naším textárom Fefem, keď sa rozprávali o vzniku platne, a vedel napríklad, že Yxo má skutočne psa púštneho šakala. Dokonca si myslím, že sa aj stretli v čakárni u zverolekára. Hlavný hrdina, ten je iba vymyslený.“

Prečo ste vôbec oslovili Pištu Vandala z metalovej skupiny Čad? Ako vznikla táto spolupráca?

„Keď sme knižku chystali, najprv sme zvažovali, či by to nemohla byť zbierka poviedok. Ku každej novej pesničke mohol vzniknúť nový príbeh. Vydavateľ Koloman Kertész Bagala nám to však vyhovoril, že je to hlúposť, nedá sa to zorganizovať. Fefemu potom napadlo osloviť Pištu Vandala, raz robil s Čadom cover verziu jednej z našich piesní a veľmi sa vydarila.“

Je to trochu klišé, keď hudobníci spomínajú, že ich nové pesničky sú inšpirované ich životom z posledného obdobia. Vy to tiež v knihe píšete, čo sa vám teda stalo v živote?

„To by ste sa mali spýtať textára Fefeho. Ja som mu len občas v piesňach prispel nejakým sloganom, napríklad som vymyslel refrén hitu Keď sme sami. Keď sme pripravovali novú platňu, mali sme s priateľkou hádavé obdobie a vtedy vznikla pesnička Poslednýkrát. Vymyslel som vtedy pre ňu slogan: Milovať ťa budem ako poslednýkrát. Niekomu sa zdá nový album trpkejší ako v minulosti, no nie je to pravda. Vždy sme mali aj melancholickejšie piesne, akurát ľudia si väčšinou pamätajú tie veselé.“

Denníku SME ste poskytli rozhovor v roku 2009, čo sa odvtedy v kariére kapely zmenilo?