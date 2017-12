Vydláždila cestu pre Oprah. Della Reese bola prvá Afroameričanka s vlastnou talkshow

Svojím hlasom uchvátila gospelovú kráľovnú, no nezostala iba za mikrofónom.

22. nov 2017 o 20:57 Nina Sobotovičová

Pre mnohých televíznych divákov už naveky zostane anjelom z amerického fantasy seriálu. No ľudia, ktorí sa zamilovali do jej hlasu, budú v Delle Reesovej (6. 7. 1931 – 19. 11. 2017) vždy vidieť predovšetkým unikátnu jazzovú speváčku.

Nemálo priaznivcov si získala aj vďaka svojej relácii Della. Bola vôbec prvou Afroameričankou s vlastnou talkshow a vyšliapala tak cestičku veľkým moderátorským hviezdam, ako napríklad známej Oprah Winfrey.

Na turné s kráľovnou

Narodila sa v michiganskom Detroite. Akokoľvek zvláštne to znie, Della svoju kariéru odštartovala ako šesťročná v kostole. Pridala sa k miestnemu gospelovému zboru, no zakrátko sa práve z nej stala lokálna hviezda, keď už vystupovala v niekoľkých kostoloch, na civilných akciách a dokonca aj v rádiu.

“ Človek, ktorý predával našu talkshow, povedal, že to viac nejde, pretože moje ďasná sú čierne. To bolo jeho odôvodnenie, že moje ďasná nie sú ružové a každý môj úsmev, pri ktorom tie ďasná ukážem, divákov odradí. „ Reesová o dôvodoch, pre ktoré mala skončiť jej relácia

Della mala iba trinásť rokov, keď do Detroitu zavítala Mahalia Jackson, známa ako kráľovná gospelu. Zhodou okolností jej v kapele práve vypadol spevák a hľadajúc náhradu, natrafila na Dellu.

Britský web Independent uvádza, že Jacksonovú tínedžerkin hlas ohromil natoľko, že sa ju rozhodla vziať so sebou na svoje letné turné. A na ďalšiu sezónu znova. Della Reesová napokon s Mahaliou koncertovala päť rokov po sebe.

Počas štúdia psychológie rodáčka z Detroitu založila ženskú kapelu s názvom Meditačné speváčky (Meditation Singers). Nepochybne patrili k prvým skupinám, ktoré priniesli gospelovú hudbu do nočných klubov, na dôvažok rovno do mesta hriechu, Las Vegas.

Problémom mal byť čierny úsmev

V našliapnutom tempe Dellu zabrzdilo hneď niekoľko rodinných tragédií. Po smrti matky jej ochorel otec a ona sa tak na čas vzdala štúdia aj hudby, aby mohla rodinu finančne podporiť.

Už v päťdesiatych rokoch sa z nej stala slávna jazzová speváčka. Prvú nomináciu na cenu Grammy jej priniesol hit „Don't You Know?“ Talentovaná speváčka sa objavila aj ako spolumoderátorka v relácii Eda Sullivana. Zakrátko už moderovala vlastnú talkshow ako úplne prvá Afroameričanka. Diskusná relácia Della sa dočkala 197. epizódy, potom ju zrušili.

„Človek, ktorý predával našu talkshow, povedal, že to viac nejde, pretože moje ďasná sú čierne,“ spomínala Reesová v roku 2008. „To bolo jeho odôvodnenie, že moje ďasná nie sú ružové a každý môj úsmev, pri ktorom tie ďasná ukážem, divákov odradí.“

Napriek tejto absurdnej výhovorke sa z Delly Reesovej stala pomerne známa tvár. Jazzová diva totiž nezostávala len za mikrofónom, ale strihla si desiatky nenápadných rol vo filmoch aj seriáloch.

Gýč hodný petície

Prelomovým bol rok 1994, keď obsadila vedľajšiu úlohu v seriáli Dotyk anjela (Touched by an Angel). Na deväť rokov sa stala anjelom Tess. Úlohou jej postavy bolo dozerať na začínajúceho anjela Monicu, ktorá bola zoslaná na Zem, aby pomáhala ovplyvňovať pohnuté ľudské osudy. Nápad to bol prinajmenšom extravagantný a mimoriadne odvážny.

Medzi divákmi boli v tom čase populárne najmä sitcomy. A zrazu mal prísť seriál plný gýčovitej kresťanskej tematiky.

Prvotné reakcie boli veľmi vlažné, seriál dokonca po prvej sérii zrušili. Prišla však divácka petícia a o rok už Della Reesová opäť pomáhala zblúdeným smrteľníkom na ich ceste za spásou. Akokoľvek infantilne tento námet pôsobí, faktom zostáva, že Reesovej vyniesol nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšiu vedľajšiu herečku.

Patrila do skupiny dvadsiatich piatich Afroameričaniek, ktoré známa moderátorka Oprah Winfrey v roku 2005 ocenila za ich prínos v oblasti občianskych práv, umenia a zábavy.

Della Reesová bola štyrikrát vydatá. Zomrela vo veku 86 rokov.

Speváčka Dionne Warwick po jej smrti uviedla, že "sme prišli o ďalší hlas, ktorý Boh určite využije vo svojom nebeskom zbore."