Jeremy Renner pre SME: Ako Johnny Depp neskončím, víno za päťtisíc mi musíte kúpiť vy

Hviezdny herec prišiel na rozhovor, aj keď mal obe ruky zlomené.

22. nov 2017 o 10:55 Kristína Kúdelová

Au, au, au, au. JEREMY RENNER niekoľkokrát vykríkol od bolesti, keď sa stretol s denníkom SME. Na oboch predlaktiach mal pripnuté malé prístroje na diaľkové ovládanie, ktoré mu pomáhali vyliečiť zlomeniny. Prišiel k nim tesne pred tým, ako šiel nakrúcať ďalších Avengers - teda nie počas ich nakrúcania, ako chybne šírili svetové médiá.

"Ako keby som prepínal kanály," smial sa, keď si každú chvíľu prestavoval tlak, ktorým prístroje na jeho ruky pôsobili. Keď to s intenzitou prehnal, okamžite mu navreli žily a musel znovu prepnúť gombík.

Americký herec, ktorého preslávil oscarový film Smrť číha všade, spolupráca s Benom Affleckom aj úloha v pokračovaní série o Jasonovi Bourneovi, nemohol robiť takmer nič, ani podať ruku. Napriek tomu sadol do lietadla a prišiel do Karlových Varov, aby uviedol film Wind River a vystavil sa pritom riziku, že niekto o ňom zase napíše, že sa počas rozhovoru iba prihlúpo usmieval a mal drsné vtipy. Stáva sa mu to.

Vraj ste nezvládli nakrúcanie Avengerov. Noviny písali, že ste si tam zlomili obe ruky.

"Vidíte, takto sa šíria správy. Ľudí to zaujme, a to noviny potrebujú. Mne síce jazyk často uletí, ale frustruje ma, ako sa prekrúca to, čo hovorím, prípadne sa to vyťahuje z kontextu. Je choré, ako všetci idú po senzáciách, frustruje to umelcov a frustruje to aj skutočných novinárov."

Rozhovory poskytujete už pomerne dlho, s čím máte zvyčajne najväčšie problémy?