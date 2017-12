Justice League je výstrahou. O chvíľu budeme mať týchto filmov plné zuby

Koľko sa ešte vydržíme zabávať na tej istej zápletke?

24. nov 2017 o 11:39 Miloš Ščepka

Čím viac peňazí dostanú tvorcovia komiksových veľkofilmov, tým menej odvahy, originality a nápadov prejavia.

Úsvit mŕtvych, 300, Strážcovia, Suckerpunch – to boli filmy, ktorými sa americký filmár Zack Snyder zapísal, ak nie priamo do dejín svetovej kinematografie, tak prinajmenšom do sŕdc zábavy chtivého publika. Ešte aj ten Muž z ocele z roku 2013 sa mu celkom vydaril.

Potom prišiel rok 2016 a s ním studená sprcha v podobe Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti. Snímka nenadchla kritikov ani publikum, vyčítali jej ťažkopádnosť, nenápaditosť. Lenže v kinách utŕžila 873,2 milióna dolárov.

Takže Snyder dostal tristomiliónový rozpočet a nakrútil Ligu spravodlivých, čím potvrdil podozrenie, že vyhasínal, strácal hravosť, vtip, guráž, drajv i nápady. A všetko nahrádza pompéznosťou, monumentálnosťou a – rutinou.

Charizmou nesrší nikto, nevadí

Nie že by Justice League bol úplne nanič film.