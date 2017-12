Zabil Agathu Christie, vyčítali mu to. Aj Slováci prispeli k tomu, že pokračuje

Hercule Poirot bude odteraz iný.

24. nov 2017 o 15:49 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Má modré oči, blond vlasy a vraveli o ňom, že zabil Agathu Christie. Napriek tomu sa zdá, že on bude v budúcnosti novou verziou Hercula Poirota a že nám práve on raz bude vstupovať do domácností každú nedeľu, pretože v lenivé popoludnie nič lepšie na programe nebude.

Režisér a herec Kenneth Branagh prišiel do kín s novou verziou detektívnej klasiky Vražda v Orient Exprese a vyslúžil si dosť veľkú kritiku za to, že nezvládol napínavo zrekonštruovať prekvapivý trestný čin, ktorý sa v ňom udial.

Ale prežil to a dokonca dostane druhú šancu. Má to istú logiku.

Zvykajme si na nové časy