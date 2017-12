No name získali desiateho Českého slávika, Bílá ich má 20 a Gott 42

Objavom roka sa stala skupina Mirai.

26. nov 2017 o 6:59 TASR

Slávika bez hraníc pre najhranejšiu zahraničnú skupinu si z Prahy odváža skupina No name. (Zdroj: TASR)

PRAHA. Prestížnu českú hudobnú cenu Český slávik v kategórii Slávik bez hraníc pre najhranejšiu zahraničnú skupinu si z Prahy odváža skupina No name. Košická hudobná formácia získala Českého slávika už po desiaty raz.

"Skutočne, je to niečo neuveriteľné," konštatoval z pódia hudobného divadla Karlín líder skupiny Igor Timko a okorenil to poznámkou, že členovia skupiny majú dohromady už desať potomkov. "Čo slávik, to dieťa!," konštatoval.

Bílá, Gott a Kabát

Jubilejný bol tohtoročný Český slávik aj pre speváčku Luciu Bílú, ktorá získala už 20. slávika. Prevzala ho z rúk herca Juraja Kukuru.

Zisk 41 302 hlasov rozhodol, že Bílá získala aj cenu Absolútny slávik, o ktorú tak pripravila tradičného absolútneho víťaza Karla Gotta. Ten má slávika v kategórii spevákov a má tak neuveriteľnú zbierku 42 slávikov.

Slávika pre najlepšiu hudobnú skupinu získala kapela Kabát. Objavom roka sa stala skupina Mirai, ktorej hit Když nemůžeš, tak přidej jej zaistil aj cenu za za najstrímovanejšiu skladbu.

Diváci v sále dvakrát potleskom po stojačky ocenili Martu Kubišovú, ktorá nedávno ohlásila koniec koncertnej kariéry. Kubišová, jeden zo symbolov 60. rokov i Nežnej revolúcie, získala Českého slávika za svoju výnimočnú osobnosť.

Narážky na voľby

Udeľovaniu českých hudobných cien sa nevyhli narážky na - pre mnohých prekvapivý - výsledok parlamentných volieb, v ktorých zvíťazila strana ANO pôvodom slovenského miliardára Andreja Babiša.

Kým Karel Gott v ďakovnej reči na pódiu svoje sklamanie len naznačil, Andrea Kerestešová, slovenská herecká hviezda známa z mnohých českých filmov a seriálov, pri odovzdávaní ceny skupine No name podpichla obecenstvo výrokom, že "Slováci sú väčší vlastenci než Česi", ktorí si za lídra zvolili Slováka.