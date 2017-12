Maradona s mafiánskym účesom: Nebudem nikomu vyvracať, že som boh

Kusturica sa musel často opiť, keď o ňom nakrúcal film.

26. nov 2017 o 9:24 Kristína Kúdelová

„Okolo božej ruky bolo toľko rečí, ako keby som Angličanom ukradol peňaženku,“ pyšne hovoril Diego Armando Maradona, keď bol v Cannes.

Lebo predstavte si, aj on bol raz hosťom najväčšieho filmového festivalu na svete. To preto, že jeho dva góly proti Anglicku na majstrovstvách sveta v roku 1986 totálne omráčili Emira Kusturicu.

Bosniansky režisér sa pozeral na to, ako sa Maradona prekľučkoval cez celé ihrisko a nechápal, že sa vtedy neotvorili nebesá.

Videl v tom viac ako športový výkon. Videl v tom revolučné gesto, pomstu. Keď o ňom potom nakrútil film, nebolo to preto, aby sa spolu spomínali život futbalovej legendy.

Bolo to preto, aby sa spolu rozprávali o politike. A v názoroch boli spriaznené duše. Ich premiéra v Cannes bola skvelým divadlom, presnejšie komédiou, v ich filme vybuchovali emócie ako ohňostroj.

Teraz ho má v programe televízia Joj.

Kusturica sa však riadne narobil, hoci je vo filme takou osobnosťou ako Maradona vo futbale, pri nakrúcaní sa ocitol v pozícii malého chlapca. Muž s mafiánskym účesom nebol veľmi spoľahlivý.

Niekedy Kusturicovi zabuchol dvere auta pred nosom, inokedy ho nechal márne čakať samého pri pive.

Bolo to v čase, keď už druhýkrát unikol smrti po nekontrolovanej konzumácii drog a cítil sa znovu ako majster sveta. Navštevoval fanúšikov, ktorí založili niečo ako rád božej ruky, alebo chodil do baru, kde spieval pesničku na oslavu seba samého.

Kusturica v Cannes hovoril, že je asi smrti odolný, on na to nemal veľmi čo povedať: „Vôbec si o sebe nemyslím, že som boh. Ale keď si to o mne myslia iní, nebudem im to vyvracať.“

