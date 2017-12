Björk vymyslela liek na nervy. Na jej nový album sa však treba psychicky pripraviť

Novinka islandskej speváčky má veľa píšťaliek a zborového spevu. S dĺžkou to prepískla.

27. nov 2017 o 15:54 Marek Hudec

Nerobí nič obyčajné, nič, čo by poslucháči vedeli vopred uhádnuť. Vždy ju zaujímalo spájanie sveta technológií a umenia, vždy túžila priniesť niečo, čo sme nepočuli.

Islandská speváčka Björk minulý týždeň predstavila novú nahrávku Utopia a dĺžkou sedemdesiatich minút skúša pozornosť svojich fanúšikov.

Nie je to hudba jednoduchá na strávenie, ľahko sa v nej dá stratiť, prestať ju vnímať a tí, čo si ju chcú obľúbiť, zrejme budú potrebovať veľkú dávku trpezlivosti. Viac ako klasický hudobný album pripomína púť do nového sveta, na cestu do ktorého si poslucháč musí pribaliť kus vlastnej predstavivosti.

Môže to byť oslobodzujúci, ale aj frustrujúci zážitok. Súvisí to s témou pesničiek.