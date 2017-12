Peter Kerekes: Nie som rasista, ale. Zadubení fašisti len opakujú slová našej elity

Fašizmus je sexy ideológia, hovorí producent filmu Svet podľa Daliborka.

28. nov 2017 o 15:59 Kristína Kúdelová

Nikdy by sa neodvážil ísť demonštrovať, frajerky sa musí pýtať, či si môže zahajlovať. Keď k Daliborkovi z Prostějova prišli českí filmári, zo strachu si vymazal hard disk, pre prípad, že by to boli policajti.

Je smiešny a vyzerá neškodne. No napriek tomu si PETER KEREKES, koproducent filmu Svet podľa Daliborka myslí, že o takýchto fašistoch treba nakrúcať. Ak ich je vraj kriticky veľa, nebezpečne zamorujú slovenský vzduch.

Prečo sa Daliborek nevolá Dalibor?

"On sa sám takto volá."

Má k sebe taký nežný vzťah?

"Pravdepodobne. Takto sa podpisuje pod videá, ktoré vešia na YouTube: Produced by Daliborek."

Vo filme síce hovorí strašné veci, napriek tomu vyznieva smiešne a neškodne. Aký má význam nakrúcať film o takomto type neonacistu?