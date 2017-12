Bolek Polívka chce mať šaša aj zo syna Vladimíra. Je až dojímavé, aký je naňho hrdý

Legendárnej divadelnej hre dávajú nový zmysel.

29. nov 2017 o 9:10 Eva Andrejčáková

BRATISLAVA. Zahrať trávu? Takú, čo stojí hrdo, alebo len tak flegmaticky postáva, podťatá leží na zemi, vlní sa vo vetre a čaká na kosca, jedna vášnivo, druhá dychtivo, tretia reptavo?

Že sa to nedá, je jasný omyl, a netreba si k tomu ani dávať jointa. Jedinečne to dokázal Bolek Polívka, keď stvoril so svojou bývalou francúzskou manželkou Chantal Poullaine divadelný titul Šašek a královna.

Po tridsiatich rokoch sa k nemu v myšlienkach vrátil s hrou Šašek a syn, kde český expert na pantomímu účinkuje so synom Vladimírom. Inscenácia brnianskeho Divadla Bolka Polívku ukončila v bratislavskom štúdiu L+S už dvadsiaty štvrtý ročník Festivalu českého divadla.

Rozmary moci

Vášeň, talent aj vzájomný boj pohlaví boli zdrojom veľkého stretnutia dvoch skvelých protagonistov ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Psychologická tragikomédia Šašek a královna, ktorá v réžii Věry Chytilovej dostala aj svoju filmovú podobu, v mnohých ohľadoch ovplyvnila vnímanie československého divadla v období, keď sa priamo hovoriť nesmelo a divadelná metafora mala cenu zlata.