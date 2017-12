Český Slávik priznal čísla: Extrémisti by predbehli všetkých okrem Gotta

Organizátori chápu nátlak hudobníkov, ale za svojím rozhodnutím si stoja.

30. nov 2017 o 9:23 Marek Hudec

PRAHA. Organizátori ankety Zlatý slávik čelili v posledných dňoch veľkému tlaku. Kapela Kabát, Karel Gott aj Michal David od nich požadovali, aby zverejnili výsledky tohtoročnej ankety, predovšetkým chceli vedieť, koľko hlasov získala extrémistická kapela Ortel.

Organizátori jej fanúšikov v nedeľu obvinili z podvodu. Priaznivci Ortelu na sociálnych sieťach podľa nich zvolali neprimerane veľkú mobilizáciu, ktorá mohla výrazne zasiahnuť do výsledkov.

Na facebooku totiž vznikol profil, ktorý oslovil desaťtice ľudí a navádzal ich ako podvodne hlasovať. Žiadal, aby v ankete dali hlas kapele aj spevákovi Tomášovi Ortelovi.

Zlatý slávik síce mohol na základe podozrení zo súťaže jednoducho vylúčiť samotnú skupinu, no rozhodol sa inak a urobil veľmi neštandardný krok.

Anuloval Ortelu súčasné body a priradil im počet, ktorý získali pred rokom. Celú štatistiku to značne skreslilo. Ukázali to pôvodné výsledky, ktoré v stredu večer pod tlakom organizátori zverejnili. Vidieť ich môžete na stránke denníka Mladá fronta.

Ak by Ortelu nechali pôvodný počet bodov, vyhral by v kategórii najlepšia kapela. Hlasovalo za ňu 36-tisíc Čechov. Poradie by sa zmenilo pre Kabát, bol by až na druhom mieste.

Tomáš Ortel by však anketu v kategórii najlepší spevák aj tak nevyhral, stále by pre ním bol Karel Gott, ktorý má na konte už štyridsať Zlatých slávikov.

Riaditeľ agentúry Musica Bohemica Jaroslav Těšínský, ktorá anketu usporiadala, sa vyjadril, že chápe obavy hudobníkov z Kabátu aj Michala Davida, ktorí sa proti ich rozhodnutiu postavili, ale trvá na tom, že pravidlá súťaže boli porušené a ich zásah bol oprávnený.

V ich prospech hovorí fakt, že facebooková stránka Tomáš Ortel zlatým slávikem oslovila podľa informácií idnes.cz 50-tisíc fanúšikov. Do ankety, kde o víťazovi môžu rozhodnúť stovky hlasov, mohla podobná mobilizácia skutočne veľmi zasiahnuť.

Těšínsky zdôraznil, že podobne veľkú mobilizáciu fanklubov ešte nezažil. "Ako organizátori máme právo zvážiť dosah takého konania a vyvodiť dôsledky."