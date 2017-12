Popoluška by sexuálne obťažovanie nikdy nestrpela

Herečka Adela Mojžišová rozpráva o tom, kde sa začína dvorenie na úrovni princa.

8. dec 2017 o 11:14 Eva Andrejčáková

O tom, či možno prekonať českú Popolušku, ktorá si pokorou, vzdorom a bystrosťou získala srdce vysnívaného princa, sa rozpráva každé Vianoce. V súvislosti s problémom sexuálneho obťažovania, ktorý svet v tomto období rieši, si už o pár dní môžeme v známej rozprávke všimnúť detail navyše: ako jej dvoril.

Téma neobišla herečku ADELU MOJŽIŠOVÚ, ktorej sa úloha obľúbenej hrdinky ušla v divadle. Hoci hrá radšej postavy, kde sa môže viac odviazať, uvidela sa aj v tejto, lebo verí v zmeny k lepšiemu.

Stvárňujete Popolušku v divadle. Ako sa vám hrá takáto všeobecne známa pozitívna hrdinka?

"V divadle som sa stretla s Popoluškou po prvý raz. Dievčatká sú ňou mimoriadne očarené. Fascinuje ich jednoduchá dievčina, ktorá na sebe nesie všetky neprávosti sveta, drukujú jej a idú s ňou, veria, že sa jej všetko zlé podarí prekonať a že sa jej život zmení. Tým je pre mňa príbeh úplne nadčasový."

Dokáže vás niečím pútať?

"Príbeh Popolušky dokáže pritiahnuť vo svojej čistote. My dospelí ju poznáme najmä z legendárnej, večne živej českej rozprávky, ale dnešné menšie deti k nej možno nemajú taký silný vzťah, možno príde neskôr. Vidím to na svojej sedemročnej dcére. Preto je určite vhodné priniesť im ju aj v inej podobe.

Vnímam ju ako rozprávku o tom, že my ľudia by sme si mali stále pripomínať, prečo tu vlastne sme. A aj keď to vyznieva ako klišé, rozprávka hovorí, že láska nám pomáha prekonať všetky prekážky. S Popoluškou sa stotožňujem v sile jej sna žiť lepší život."

Čím sa v nej vidíte?

"Že keď si niečo vysnívam, idem si za tým, a ak mi je okolie nápomocné – samozrejme, inak ako v rozprávke, kde pomáhajú magické sily – tak sa to dá. Bolo to o mojom silnom presvedčení a túžbe stať sa herečkou. Spočiatku to bol len zárodok veľkého sna, nikto v mojom okolí to netušil a nič tomu ani nenasvedčovalo. Trvalo roky, kým som ho dokázala dotiahnuť do úspešného konca."

Ako sa vám sen plnil?

"Keďže som sa rozhodla už v detstve a rodičia ma podporili, išla som študovať na konzervatórium. Potom ma prijali aj na VŠMU, ale vtedy sa dostavil akýsi útlm, mala som už za sebou šesť rokov hereckej školy a zrazu som si nebola celkom istá, čo vlastne v živote chcem. Konzervatórium bolo fakt super školou a mám odtiaľ najlepšie kamarátky, ale reálne som nebola taká vyspelá, aby som pochopila, čo všetko herectvo obnáša."

Čo vás presvedčilo zostať pri ňom?