Keď prezident ráno vstane a vzdá hold umelcovi. Prečo sa to u nás nemôže stať

Smrť Johnnyho Hallydaya ukázala na rozdiel medzi Slovenskom a Francúzskom.

6. dec 2017 o 11:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Na javisko vkráčal s kamennou tvárou a s uvoľneným telom, ktoré vykazovalo len minimum pohybov. Sálala z neho absolútna flegma, na napäté publikum pod sebou sa díval ako kráľ, ktorý sa zľutoval nad svojimi poddanými a prišiel ich pozdraviť.

Potom chytil mikrofón, pevne sa rozkročil - a z hrdla vydal hlas, ktorým by mohol búrať hrubé múry. Francúzi šaleli, keď ním bolestne zahučal: Que je t´aime, que je t´aime, que je t´aime. Ako veľmi ťa ľúbim.

Johnny Hallyday bol pre Francúzsko tým, čím je dnes v Spojených štátoch Bruce Springsteen alebo čím bol kedysi Elvis Presley. Národná inštitúcia, monument.

Mal postavenie, ku ktorému by sme v našom regióne ťažko hľadali porovnateľného partnera. Sčasti aj preto, že my nemáme vrodený taký zmysel pre pátos a oddanosť. Alebo preto, že sme na hudobnej scéne nikdy nemali človeka, ktorého by milovalo 60 miliónov ľudí.

Johnny Hallyday zomrel v stredu vo veku 74 rokov, posledné mesiace trpel rakovinou pľúc. Vo Francúzsku hádam nebolo človeka, ktorý by si ho nevážil. Ak nie za hudbu, tak potom za spôsob, akým vystupoval.

Čo chytil, to posvätil