Naši hudobníci sú len krôčik od svetového úspechu. Ak ich Slovensko neodradí

Richard Čermák inicioval vznik exportnej nahrávky Ostrov hudby.

6. dec 2017 o 16:21 Marek Hudec

Pred rokom vznikol projekt OSTROV HUDBY na počesť novinára Juraja Kušnierika. Každý rok má vzniknúť nová výberovka slovenskej hudby, ktorú potom predstavia odborníkom v zahraničí. Jej iniciátor RICHARD ČERMÁK si myslí, že naši hudobníci sú porovnateľne dobrí s britskými. Chyba je niekde inde.

Dá sa vôbec posúdiť, čo má potenciál za hranicami zaujať?

„Nedá sa to presne povedať, ale sú isté premenné. Na prvej nahrávke sme mali napríklad Živé kvety, ktorí síce nemali ambíciu zaujať v zahraničí, ale chceli projekt podporiť. Samozrejme, že je šanca, aby Živé kvety v zahraničí zaujali, ale ich posolstvo je nasmerované dovnútra, na Slovensko.

Porovnajme si ich s Longitalom. Aj oni spievajú po slovensky, ale posúvajú sa vpred, majú šancu zaujať vonku. Ich zvuk aj frázovanie sú iné ako predtým.

V hudbe sa progresivita dá objektívne posúdiť. To je jedna z premenných. Vo vydavateľstve Gergaz sme zas dostali skvelé zahraničné reakcie na tvorbu Jimmyho Pé a FVLCRVM. Vidia ich ako svetovú hudbu, myslia si to zahraniční vysielatelia, organizátori festivalov."

Aby hudba zaujala v zahraničí, musí byť niečím osobitá alebo by mala reagovať na trendy?

„Na Ostrove hudby sme sa snažili našich hudobníkov porovnať so zahraničím. Na druhej strane vedeli sme to spraviť len na základe vlastnej odbornosti a pocitov, nakoniec v umení to je vždy tak.

Katarína Máliková má podľa mňa veľmi veľký potenciál zaujať v zahraničí napriek tomu, že spieva po slovensky. Podarilo sa jej pretvoriť náš folklór do modernej a vkusnej podoby. Vedeli by sme ju porovnať s moldavskou kapelou Zdob si zdub.

Tiež sa im kedysi podarilo zaujať domácim folklórom, upravili ho podľa súčasných trendov. Opäť musím však pripomenúť, že vieme objektívne posúdiť, čo je moderné, ale vkus je vždy subjektívny a hudba sa preto exaktne nedá posúdiť. Nevieme absolútne zhodnotiť, kto má šancu v zahraničí a kto nie. Môže preraziť aj niekto, koho sme si nevšimli. Bol by som aj tak veľmi šťastný.“

Na Slovensku máme veľké komerčné vydavateľstvá, no tie vydajú ročne dve-tri slovenské nahrávky. Domácu hudbu vydávajú skôr menšie značky, je to problém?