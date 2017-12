O koncert francúzskej hviezdy bol záujem už pred rokmi. Jeho zrušenie bolo záhadou

Do Bratislavy má konečne prísť Jane Birkinová, partnerka šansoniéra Serga Gainsbourga.

7. dec 2017 o 16:56 Marek Hudec

BRATISLAVA. Mala u nás vystúpiť už pred piatimi rokmi, no koncert bol nakoniec zrušený. Francúzska herečka a speváčka znovu plánuje prísť na Slovensko, 15. apríla sa predstaví v bratislavskom Istropolise.

Birkinová začala svoju kariéru účinkovaním vo filmoch Michelangela Antonioniho. V roku 1969 stretla šansoniéra Serga Gainsbourga, s ktorým nahrala spoločný album so slávnou piesňou Je t´aime moi non plus. Pobúrila francúzsku spoločnosť vzdychaním, ktoré pripomínalo sex. Od Gainsbourga sa Birkinová neskôr odsťahovala.

Je mamou herečky Charlotte Gainsbourg a jej prvým manželom bol známy britský skladateľ John Barry. Ten pripravil hudbu do niekoľkých bondoviek. Pred štyrmi rokmi jedna z Birkinovej dcér umrela pri páde z okna svojho bytu.

Na Slovensko má speváčka priniesť práve piesne, ktoré spievala s Gainsbourgom. Nedávno ich vydala v symfonickej úprave.

Koncert bude výnimočný tým, že okrem vlastných hudobníkov ju bude sprevádzať aj slovenské teleso Cappella Istropolitana. Aby mohla s našimi hudobníkmi skúšať, Birkinová príde na Slovensko už niekoľko dní vopred.

Koncert pripravuje projekt City Sounds, ktorému záleží na tom, aby vytváral spolupráce slovenských umelcov a zahraničných hviezd. Birkinovú chceli priniesť na Slovensku už dávnejšie.

„O jej predchádzajúci koncert bol veľký záujem a aj sme sa snažili zistiť, prečo ho nakoniec zrušili, no dôvod sme sa aj tak nedozvedeli,“ hovorí organizátor Matej Šálek.