Na Pohodu príde syn Boba Marleyho

Okrem reggae sa venuje aj dobročinnosti.

8. dec 2017 o 11:39 sme.sk

TRENČÍN. Prvú skladbu nahral so súrodencami už ako 11-ročný. Najstarším syn Boba a Rity Marleyových v lete vystúpi na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Pohoda. V piatok doobeda to oznámili jeho organizátori.

David Nesta Marley svoju prezývku Ziggy dostal z jamajského slangu. Dal mu ju otec, hudobná ikona a najvýznamnejší reggae spevák, ktorý celosvetovo predal 75 miliónov nahrávok. V preklade prezývka vraj znamená cigaretu trávy.

Ziggy sa hudbe venuje od detstva. Najprv si so spolužiakmi založil zbor The Seven Do Bees, po smrti otca spolu s ďalšími súrodencami (Sharon, Cedellou a Stephenom) sa stretli v kapele The Melody Makers.

video //www.youtube.com/embed/ikzQmC3S-mE

Ich prvou nahrávkou bola pieseň Children Playing in the Streets, ktorú ešte napísal ich otec. Vystúpili v niekoľkých televíznych programoch, nahrali skladbu pre dobročinný album spoločnosti Disney.

Od roku 2003 začal Ziggy Marley vystupovať sólo, pripravil napríklad hudbu do seriálu Arthur. Za album Fly Rasta zas získal Grammy za najlepší reggae album a spolupracoval s umelcami ako Donna Summer, Flea alebo Erykah Badu.

Venuje sa aj dobročinnosti. Založil spoločnosť URGE, ktorá pomáha deťom v Jamajke a Etiópii. Je podporovateľom iniciatívy, ktorá nakupuje hudobné nástroje do amerických škôl pre tých, čo si ich inak nemôžu dovoliť.

Okrem Pohody v lete vystúpi aj na českom festivale Colours of Ostrava.