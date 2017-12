Nemocnice sa zľakli filmu o pôrodniciach. No ako obžaloba zdravotníctva nepostačí

Dokument Medzi nami kinami neotrasie.

8. dec 2017 o 9:41 Kristína Kúdelová

Už niekoľko rokov si zvykáme na novú realitu. Dobré filmy z kina odchádzajú, kto ich chce nájsť, musí hľadať v televízii alebo v programoch streamovacích služieb. Špičkoví režiséri trávia viac času nakrúcaním seriálov ako vytváraním filmov do kina. Celý svet si na to zvyká, len my ešte celkom nie.

Na Slovensku je trend skôr opačný. V kinách sa nám v poslednom čase nazbierali dokumenty, ktoré sme kedysi pozerali v televízii. Už sme mali film o arcibiskupovi Bezákovi, hokejistovi Demitrovi, len celkom nedávno prišiel Mečiar a potom aj Sedliacky rozum o Babišovi, hoci ten nedosahoval ani úroveň kvalitne urobenej reportážnej publicistiky.

A teraz máme pred kinom plagáty k dokumentu Medzi nami od Zuzany Límovej.

Už sme o ňom veľa počuli. To je ten, čo donútil slovenskú spoločnosť, aby spozornela, pretože sa v ňom hovorí o zdravotníctve, konkrétne o pôrodniciach. Jeho efekt bol okamžitý. Hneď po jeho limitovanom premietaní dostal výpoveď lekár, ktorý pred kamerou hovorí, že raz svoju pacientku prefackal.

O objektivitu nešlo

Potom však výpoveď odvolali a Univerzitná nemocnica v Bratislave sa ohradila, že Límová nakrútila zavádzajúci a neobjektívny film.