Voči ľuďom bez domova máme predsudky. Sendreiovci s Parou im pomôžu novinkou

V nedeľu sa pripravuje podujatie Doma dobre.

8. dec 2017 o 11:18 Marek Hudec

Všetkým sa nám to môže stať. Všetci sa raz môžeme ocitnúť na ulici, prečo by sme to mali ignorovať? Hudobníkovi Vladovi Sendreiovi z rómskej kapely Sendreiovci sa zdá, že voči ľuďom bez domova máme priveľa predsudkov. Je to smutná štatistika, no v uliciach Bratislavy je ich vraj až štyritisíc.

Často si o nich nesprávne myslíme, že si pýtajú peniaze len na alkohol, no zabúdame, že sa každý deň snažia prežiť. Sendreiovci preto v nedeľu vystúpia na peknej akcii v bratislavskej nocľahárni De Paul, kam ľudia bez domova chodia skloniť hlavu. Štvrtý raz podujatie pripravuje festival Pohoda.

Sendreiovci z obce Kokava nad Rimavicou majú za sebou úspešný rok. S hollywoodskym skladateľom Hansom Zimmerom vystupovali na koncertoch v Bratislave aj v Nemecku. Vznikli medzi nimi také dobré vzťahy, že Zimmerova manažérka im v súčasnosti vybavuje vystúpenie na gréckom folklórnom festivale.

video //www.youtube.com/embed/Q3iJvJmlwVk

Sendreiovci sa snažia hrať rómske pesničky v podobe, v akej vznikli, na tradičných nástrojoch, v nedeľu ich bude dopĺňať aj cimbal a akordeón.

V nocľahárni DePaul vystúpia aj so skupinou Para. Pred niekoľkými rokmi mali populárnu spoločnú pesničku E daj navali, teraz si pripravili novinku.

„Je to svadobná skladba, priniesol som ju z Balkánu,“ hovorí Sendrei. „Spojenie s Parou je vynikajúce, vďaka nim nás spoznáva veľa ľudí. Je tiež dôležité, že bojujú s extrémizmom a predsudkami.“ Para v súčasnosti pripravuje nový album.

Podujatie Doma dobre otvorí Moyzesovo kvarteto, zahrajú Zeljenkovu Musicu slovacu aj skladby od nedávno zosnulého Mariána Vargu. Kazateľ Daniel Pastirčák neskôr uvedie knihu rozprávok Starec a dieťa.

Vstup na podujatie je bezplatné, môžete však nocľahárni pomôcť dobrovoľný príspevok. Inštitúcia ponúka ľuďom bez domova stravu, základné služby a nocľah.