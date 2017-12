Tri knihy pod stromčekom

Predstavte si, že by vám Ježiško, dedo Mráz alebo Santa Claus mal priniesť tri knihy. Ktoré by to boli a prečo?

Predstavte si, že by vám Ježiško, dedo Mráz alebo Santa Claus mal priniesť tri knihy. Ktoré by to boli a prečo? Spýtali sme sa viacerých našich autorov, osobností literárneho aj mimoliterárneho života. S maličkou nádejou, že si túto vianočnú anketu prečítajú aj ich blízki. A že našim čitateľom podáme pomocnú ruku pri predvianočných dilemách.



Aké knihy by som chcela na Vianoce? No ideálne všetky knihy sveta - u nás doma ich už pomaly nebude kam dávať, lebo ja som na knihy maniačka. Milujem knižky poézie, ako je asi každému jasné, milujem dobrú prózu a teraz k nim pribudli aj knižky detské. Napríklad všetky z českého vydavateľstva Baobab úplne žeriem. Sú krásne nielen príbehmi, ale aj nápaditým dizajnom a farbami. To je parádička. Napríklad knihu od Jockuma Nordstroma Námorník a Pekka. Pre seba by som chcela kníh milión, napríklad Waldena od Thoreaua v preklade môjho kamaráta Tomáša Hučka. Dominika Tatarku Sám proti noci z Artfora, posledný diel z tetralógie Eleny Ferrante, ale aj jej detskú knihu Pláž v noci. Je toho veľa. Do ktoréhokoľvek kníhkupectva by ste ma zobrali, odišla by som poriadne nabalená. Teda, ak by to mal kto zaplatiť.

Mirka Ábelová, poetka, textárka

Ježiško mi pod stromček pravidelne nosí knižky, to sú pre mňa najkrajšie darčeky. Keďže rada cestujem, potešil by ma bedeker o Peru a Kambodži, čo sú moje cestovateľské sny. A keby k tomu pridal knihu fotografií Helmuta Newtona, to by bolo skvelé. Prípadne ešte Nigellu a jej recepty, ale to už by bolo asi priveľa aj pre Ježiška.

Katarína Brychtová, moderátorka, herečka a autorka knihy Moje sladké radosti

Mne nosí darčeky Ježiško. Vždy je dobre informovaný o ponožkách, pyžamách, kozmetike, knihách… Nikdy nehovorí len po slovensky a tento rok by ma potešil týmito knihami: Anderson Cooper & Gloria Vanderbilt: The Rainbow Comes and Goes – intímna korešpondencia medzi matkou, ktorá patrí k newyorskej aristokracii a jej synom, veľmi známym reportérom CNN. Život tejto rodiny je dynamický a inšpirujúci. Wednesday Martin: Primates of Park Avenue – pohľad zvnútra do najelitnejšej skupiny matiek, ktoré bývajú – pre obyčajného smrteľníka – v jednej z najčudnejších štvrtí na svete – newyorskej Upper East Side. Je to samostatný svet. A ešte Hal Vaughan: Tajná válka Coco Chanel – biografie slávnych s pohnutým osudom ma veľmi bavia. V tejto sa odhaľuje čas života módnej ikony, keď sa údajne stala nacistickou špiónkou.

Andrea Coddington, spisovateľka

Mama je knihovníčka a naučila ma láske ku knihám. Knihy kupujem často. Žiaľ, žijem rýchlo a nestihnem prečítať všetko, čo by som chcel. Napriek tomu kupujem ďalej a dúfam, že si raz prečítam všetky. Pred dvoma dňami som dočítal Stalina od Paula Johnsona a veľmi ma zaujal príbeh Stalinovej dcéry Svetlany. Prvou knihou, ktorú by som chcel na Vianoce, je preto Stalinova dcéra od Rosemary Sullivanovej. Nebude to asi príjemné vianočné čítanie, ale nič to, odložím si ju na neskôr. Druhú knihu, ktorú by som rád videl v našej knižnici, som zaregistroval v programe Večera s Havranom. Je ňou Homo deus od Yuvala Noah Hahariho. Treťou knihou je 5000 večerov v opere od Rudolfa Binga. Sú to spomienky intendanta Metropolitnej opery. Túto útlu knižku som rozčítal a zabudol na dovolenke a odvtedy ju neviem zohnať.

Matej Drlička, hudobník

Všetky detské knihy a knihy svojej mladosti, ktoré by som teraz čítal synovi. Od Osmijanka cez Grécke báje a povesti až po verneovky, mayovky a Troch pátračov.

Juraj Droba, bratislavský župan

Po dlhých rokoch sa v predaji objavila vynikajúca a výpravná monografia významného košického maliara Antona Jasuscha. Určite by som sa nielen ja takému hodnotnému darčeku veľmi potešil. Ide o jedného z najdôležitejších maliarov európskeho významu.

Peter Kalmus, výtvarník a aktivista

K otázke môžem povedať len toľko, že s knihami pracujem denne tak veľa, že situáciu, že by mi ich Ježiško nosil ešte aj pod stromček, si radšej ani nepredstavujem.

Jozef Karika, spisovateľ

Knihy kupujem vždy spontánne priamo v obchode. Nesledujem novinky ani trendy. Ale pri poslednej návšteve kníhkupectva som držala v ruke zopár kníh, ktoré ma zaujali. Ak mám vybrať tri, budú to tieto: Montessori - 100 aktivít na objavovanie sveta od Éve Hermannovej. Príbeh umenia od Ernsta H. Gombricha. Babičkina vianočná kuchárka od Renata Magáta.

Adriana Kučerová, operná speváčka

Ja si robím sviatky takmer každý deň, lebo keď túžim po nejakej knihe, nevydržím do Vianoc. Neznamená to však, že si ich aj všetky prečítam. Niektoré si odložím až pod stromček. Tak som si nedávno kúpila Denníky Astrid Lindgrenovej, Člověk a jeho symboly C. G. Junga a iné. Určite by ma však potešilo všetkých deväť dielov C. G. Junga Výbor z díla (ak by neboli vypredané, už ich mám). Ak si však niekto z blízkych prečíta túto spoveď, túžim po: So long, Marianne od Hesthamarovej a Tajný život stromov od Wohllebena.

Petra Nagyová Džerengová, spisovateľka

Knihy si viem zohnať sama a nemám teda žiadne nevyplnené knižné želania. Keby tak Ježisko radšej prišiel s knižnicou, ktorá má vlastnú vnútornú dimenziu, najradšej nekonečnú... Jedine že by mi vedel priniesť knihy, ktoré neexistujú. Pokračovania obľúbených nedokončených sérií, nové diela od obľúbených autorov, ktorí už nie sú medzi nami, to by bolo. Takže ďalšie knihy zo Zemeplochy od Sira Terryho Pratchetta. A keby sa dalo viac vyžmýkať z Neila Gaimana. Alebo Angela Carterová mohla viac zanechať. A prečo musel umrieť Stieg Larsson? Musel behať do tých schodov a dostať infarkt? Jeanette Wintersonová píše tiež na môj vkus príliš pomaly. Chcem viac!

Anna Olejárová, vydavateľka SnowMouse, víťazka Martinus Cena Fantázie 2017

V prvom rade by som bol najradšej, keby mi darček priniesol Santa Claus, čiže po poľsky święty Mikołaj. V tej časti Poľska, odkiaľ pochádzam, totiž operuje práve on a mám naňho veľmi milé spomienky. Privítam určite aj Ježiška, no určite nie deda Mráza. Už niekoľko rokov čítam hlavne pracovne a to reportážnu literatúru, ktorá je plná ľudskej nespravodlivosti a nepochopiteľnej nenávisti. Práve preto si pod stromček poprosím niečo úplne iné. Po prvé, biografickú knihu Gombrowicz. Ja, geniusz, dvojzväzkové dielo o Witoldovi Gombrowiczovi od Klementyny Suchanowej. Som zvedavý na život autora, ktorého mám rád najmä pre totálnu slobodu jeho názorov. Mojou druhou voľbou je Vianočné mystérium Josteina Gaardera, krásna kniha, ktorú práve znova vydalo vydavateľstvo Artforum. Dúfam, že keď ju teraz dostanem pod stromček, tak o rok si ju budem môcť čítať spolu so svojím synčekom. Teraz je ešte príliš malý. A na záver Básne o počasí Viktora Suchého. Popri povinných reportážach bude určite príjemné ponoriť sa aj do niečoho takého krehkého, ako je Viktorova poézia.

Filip Ostrowski, vydavateľstvo Absynt

Netuším, či ide o nostalgiu za mojimi rusistickými časmi, alebo o únavu po rokoch potulovania sa anglofónnym svetom, no zdá sa, že Ježiško vypočul moje online priania a vysiela kuriéra z Bratislavy k nám do dedinky na severe so samými rusistickými šedévrami, s ktorými sa zrejme roztrhlo predvianočné knižné vrece. A keďže je reč o Rusku, ide hlavne o bachanty: na prvom mieste monumentálka od Simona Sebaga Montefioreho Romanovovci, ďalej Ľudmila Ulická – Jakubov rebrík, Varlam Šalamov – Kolymské poviedky, Alla Rachmanovová – Ruské denníky a Továreň na nového človeka. A prihodil by som aj dva vlastné tituly z Ruska a o Rusku, čo sa už derú na svet, ale to by bola asi nevhodná reklama.

Igor Otčenáš, prekladateľ a spisovateľ

Pod stromčekom by ma potešila knižka Kde sa stratil Boh. Koncom októbra ju vydal W Press. Zostava autorov Halík, Satoria, Vácha, Orko a Hríb sľubuje zaujímavé pohľady na vážnu otázku doby. Mnohí veriaci sa dnes len ťažko vyrovnávajú s hlbokými premenami náboženskej viery. Oscilujú medzi urputnou snahou zachovať inštitúcie spravujúce vieru v ich tradičnej podobe a pokusmi o ich zásadnú reformu, ktorá by zohľadnila dynamické zmeny globálneho sveta. Nuž a čakám v nej aj vyjadrenia k úplne kacírskej otázke Ježiša. Ten sa totiž pýta, či Syn človeka nájde vieru na Zemi, keď príde. Ktovie, možno sa zmienia aj o Lennonovom sne o svete bez náboženstva.

Ondrej Prostredník, evanjelický teológ

Už dlho snívam o Gombrowiczových denníkoch, minulý rok vyšli znova, tentoraz všetky tri v jednej veľkej knihe. Potom ďalšia taká tehla – Sedna aneb Láska k životu od Duerra, mala som ju kedysi požičanú a veľmi chcela vlastnú, ale roky bola vypredaná, až nedávno som na ňu znova natrafila. A napokon kniha, ktorú už mám, ale fakt by som chcela, aby ju mal každý, alebo aspoň každý druhý – tie naše prekrásne Potopené duše, slovenská ženská poézia. Všetko sú to vlastne veci, ku ktorým sa môžete vracať celý život.

Mika Rosová, spisovateľka, recenzentka

Ježiško by mi mohol priniesť pod stromček tieto tri knihy: Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa. Prečo? Napríklad pre toto: „Ktovie, prečo si práve teraz azda po prvý raz uvedomí, že keď sa zrazí s ľuďmi vo dverách, modriny si nemusia odnášať iba oni. A ešte mu zíde na um, že ak spôsobíme modrinu jednému človeku, krivda sa nedá napraviť tým, že pohladkáme niekoho iného.“ Ako druhú Guzel Jachina: Zulejka otevírá oči. Príbehy z gulagov sa v rôznych formách objavujú ako huby po daždi, ale na Zulejku si brúsim zuby: autorka je žena, je scenáristka a kniha je iste písaná nekomplikovane, zato získala niekoľko ruských literárnych cien. A ešte Karl Ove Knausgaard: Môj boj 3. Volám ho Karl Ove, milujem ho, láska nie je vzájomná a jeho texty splývajú s mojím vedomím ako stuhy, čo vejú vo vetre rovnakým smerom. Vo vzťahu ku Karlovi Ovemu som bola dlho majetnícka a nikomu som neprezradila, že je moja najväčšia literárna hviezda. Teraz to odomykám, exkluzívne pre Magazín o knihách.

Vanda Rozenbergová, spisovateľka

Keďže Santa má prakticky neobmedzené zdroje a rozpočet, úplne drzo by som si od neho vypýtal všetkých päť zväzkov The Absolute Sandman plus The Absolute Death od Neila Gaimana. Je to môj obľúbený komiks, v ktorom vždy dokážem objaviť niečo nové a v tomto novom luxusnom vydaní sú napríklad aj lákavé bonusy od Gaimanovej manželky Amandy Palmerovej. Áno, technicky je to päť kníh, ale sú to len dva tituly, ktoré patria neoddeliteľne k sebe, čiže, milý Santa, je to len jedno dielo a mám ešte nárok na ďalšie dve. Druhým bude Dokonalý Michelangelo od Ikaru. Nádherná kniha, v dokonalom prevedení s dielami jedného z mojich obľúbených autorov. Pokojne môže byť aj s vyšším číslovaním, nie som snob, len veľmi chcem tú knihu. A ešte som si nestihol kúpiť Strach a slobodu od Keitha Lowea, autora Krutého kontinentu. A určite ju budem chcieť.

Arpád Šoltész, novinár, spisovateľ

Tieto tri: Arpád Soltész: Mäso. Ak máte pocit, že žijeme v mafiánskom štáte, tak verte, že v 90. rokoch to bolo oveľa horšie. Výstižná charakteristika prepojenia politiky, tajnej služby a organizovaného zločinu očami novinára, ktorý si praktiky slovenskej „gomory“ vyskúšal na vlastnej koži. Daniel Vražda: Kotleba. O vodcovi extrémistov už toho vieme veľa, ale stále nie dosť na to, aby sme sa poučili z minulosti a neopakovali rovnaké chyby. Známe aj menej známe fakty o Kotlebovi, opísané zrozumiteľne a v kontexte. Hlavne pre mladých, ktorí veria, že riešením je zvrhnutie systému. Marián Leško: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej. Dramatický príbeh slovenskej samostatnosti z pohľadu skúseného analytika, ktorý si veľa pamätá, má prehľad a nechýba mu nadhľad. Kľúčové postavy a udalosti našich moderných dejín hodnotí s presnosťou chirurga, ako je uňho už dobrým zvykom.

Marek Vagovič, novinár, spisovateľ

Obdobie Vianoc je pre mňa spletené z magických nitiek fantázie, pohody, lásky, prítomnosti blízkych a milovaných ľudí. Cestujeme cez sviatky vždy s rodinou do mojej rodnej obce, kde sa za veľkým sviatočným stolom v rodičovskom dome zoskupí celá rodina. Viem, je to klišé, ale tejto tradície by som sa nezriekla za nič na svete. Vtedy sa vždy citovo a v spomienkach vraciame do detstva. Práve preto by som si pod vianočný stromček priala tri Feldekove rozprávkové knihy s ilustráciami Albína Brunovského. Modrá, Zelená a Čiernobiela kniha rozprávok boli neodmysliteľnou súčasťou našich Vianoc, podobne ako kapustnica, kapor či medovníčky. Dostala som ich od rodičov do daru ako malá a ešte stále si spomínam na magické chvíle spoločných čítaní so súrodencami a sesternicami. Neskôr som ich niekomu požičala a už si vôbec neviem spomenúť komu.

Zdenka Valent Belič, prekladateľka, Nový Sad, Srbsko