Najlepšia európska herečka pochádza zo Slovenska. Odsťahovala sa a urobila dobre

Alexandra Borbély má európskeho Oscara.

10. dec 2017 o 9:02 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Slávnostný filmový večer v Berlíne túto sobotu patril jej.

Pochádza z Nitry Veľkého Cetína. Tam si vysnívala, že bude herečkou a pôjde študovať na VŠMU. Podala si prihlášku, v čase skúšok pricestovala do Bratislavy. Prešla dvoma kolami - no viac sa neukázala. Zmenila názor a presťahovala sa do Budapešti.

Slovenský film a divadlo v tom momente prišli o obrovský talent. Ale Alexandra Borbély sa rozhodla dobre. Svetová kinematografia sa dnes nakrúca v Maďarsku, tá naša ešte zaostáva, to sa nedá poprieť.