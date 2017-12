Darujte deťom knihy, darujete im budúcnosť

Nájsť knihu pod vianočným stromčekom si zaslúži každý člen rodiny vrátane tých najmenších.

13. dec 2017 o 12:22 JANA KORČEKOVÁ

Nájsť knihu pod vianočným stromčekom si zaslúži každý člen rodiny vrátane tých najmenších. Pre deti je kniha oveľa viac ako len príjemný spoločník počas chvíľ oddychu. Kniha môže mať tiež vplyv na formovanie ich názorov a vnímanie sveta. Knihy sú jednoducho veľmi dôležitým vianočným darčekom. Už „len“ stačí vybrať tie správne...

Začnite bábätkami

Knihou môžete na Vianoce obdariť už trojmesačné bábätko. Ideálnou voľbou sú látkové (niekedy označované ako textilné) knihy. Dieťaťu môžu robiť spoločnosť v postieľke, na hracej podložke, ale aj v kočíku počas prechádzok.

Bábätká vo veku od šiestich mesiacov určite zaujmú dotykové leporelá (tzv. touch and feel leporelá). Výnimočnými ich robia dotykové plochy z rôznych materiálov, ktoré sú zakomponované v obrázkoch. Dieťa tak môže pohladkať srsť zvierat, spoznať drsnosť ľadu atď.

(zdroj: )

Výbornou voľbou sú aj zvukové leporelá, ale pri ich výbere treba prihliadať na vek bábätka. Dojčaťu postačí zvukové leporelo s niekoľkými zvukmi, jednoduchými obrázkami a minimom textu. Takéto zvukové leporelá vydáva napríklad anglické vydavateľstvo Usborne Publishing a dajú sa kúpiť aj na Slovensku.

Obdobie medzi prvým a druhým rokom života je obdobím budovania si slovnej zásoby. Dieťa môžete v tomto období podporiť kúpou kníh s riekankami, napríklad knihami Slimáčik, máčik a iné slovenské riekanky a Ťap, ťap, ťapušky. Dobrou voľbou sú tiež knihy s básničkami, napríklad Prečo lienky nosia podkolienky, veselá a krásne ilustrovaná kniha Ivony Ďuričovej alebo Hajulinky haj, básničky na dobrú noc od Márie Rázusovej-Martákovej.

Výborným pomocníkom pri rozširovaní slovnej zásoby, ale aj vedomostí batoľaťa sú tiež obrázkové knihy obsahujúce pútavé obrázky so sprievodným textom. Vydavateľstvo INFOA vydalo sériu takýchto obrázkových kníh - Obrázková kniha: Farma, Obrázková kniha: Zvieratá, Obrázková kniha: Doprava a Obrázková kniha: Slová.

Netreba však zabúdať ani na zábavu, najlepšie aj za aktívnej účasti rodiča. S dieťaťom od dvoch rokov môžete zažiť veľa zábavy pri hľadaní tučniakov a stratených kúskov dúhového maškarného kostýmu Paľkovej babičky v obrázkovej knihe Paľko a Paťko: Veľká oslava u tučniakov od Christana a Fabiana Jeremiesovcov.

Veľa zábavy zažijete aj s knihami Eleny Rabčanovej, ktorá vytvorila niekoľko kníh umožňujúcich hru s tieňom. Okrem hier s tieňom môže dieťa sledovať rôzne príbehy zvieratiek, napríklad príbeh o mačiatku, ktoré sa rado túla (Túlavé mačiatko). Nečakané možnosti zábavy zažijete aj s jej knižnými novinkami, ktoré dieťa zoznamujú s kontrastmi (Kontrasty: V cirkuse a Kontrasty: Na prechádzke). Tieto knihy tiež podnecujú zrakové vnímanie dieťaťa a napomáhajú trénovať jeho pozornosť.

Knižné darčeky pre škôlkarov

Knihy o zvieratách sú u detí veľmi populárne. Ponuka takýchto kníh je veľká a rôznorodá, stačí už „len“ vybrať tú správnu knihu. Vyberať možno napríklad podľa zvieratiek, ktoré hrajú v knihách hlavnú úlohu.

Medvedík Ernest, hlavná postava troch kníh Kataríny Macurovej, stále nad niečím rozmýšľa. Rozmýšľa, kde je ideálna lopta, s ktorou by sa mohol hrať (Kde je tá pravá lopta?). Dumá tiež nad záhadou, prečo kvetina v jeho záhrade nekvitne (Prečo nekvitneš?), a snaží sa prísť na to, ako naučiť kamaráta Eda lietať (Ako naučiť Eda lietať?). Macurovej knihy zaujmú deti od troch rokov nenáročnými, ale pútavými a milými príbehmi a krásnymi ilustráciami.

Malý žabiak, hlavný hrdina dvoch kníh Deva Pettyho, má hlavu plnú úplne iných myšlienok. Žabiak je totiž značne nespokojný! Nechce byť už žabou (Nechcem byť žabou) a neskôr pre zmenu nechce byť veľký (Nechcem byť veľký). Večne nespokojný žabiak si získa popularitu detí svojou originalitou, sympatickosťou a humorom.

Väčšina detí o zvieratkách nielen rada číta, ale aj túži mať nejaké zvieratko doma. Aj súrodenci Paľko a Anka, hlavné postavy obrázkovej knihy Chameleónka Otilka od Andrey Schomburgovej túžia po zvieratku. Rodičia o tom však nechcú ani počuť. Tí však ešte netušia, že jedno zvieratko už doma majú – chameleónku Otilku. Táto vtipná a bohato ilustrovaná kniha je ideálna pre deti od troch rokov.

Škôlkari majú okrem príbehov o zvieratách radi aj príbehy, v ktorých je hlavnou postavou dieťa. Najmä ak detský hrdina zažíva podobné problémy a vyskytuje sa v podobnom prostredí ako oni. Takéto príbehy vychádzajú napríklad v rámci edícií Kamarátka Terka od Liany Schneiderovej a Kamarát Kubko od Christiana Tielmanna. Tieto krátke, jednoduché príbehy zo života Terky a Kubka dieťaťu ukazujú rôzne prostredia (napríklad príbehy Kubko ide do škôlky, Terka ide do školy, Terka u zubára) a situácie (napríklad príbehy Terka sa stratí a Terka sa nerozpráva s cudzími ľuďmi).

Knižné darčeky pre školákov

Aká má byť kniha, ktorá zaujme školáka? Keby sme sa opýtali detí, odpovede by asi boli rozmanité. Napríklad - dobrá kniha určite má byť napínavá, tajomná, riešiaca zaujímavú záhadu. Dobrodružná. Vtipná. Plná zaujímavých a sympatických postáv, neobvyklých situácií, prekvapivých zvratov. Poďme sa pozrieť na knihy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.Pre deti, ktoré majú rady záhady a dobrodružstvo, sú ako stvorené detektívne príbehy. Pre deti od siedmich rokov je určená séria detektívnych príbehov Detektívna kancelária LasseMaja od Martina Widmarka. V krátkych, pútavých a bohato ilustrovaných príbehoch riešia deti Lasse a Maja rôzne záhady, odohrávajúce sa v Lotorkove. Kto kradol v klenotníctve diamanty (Diamantová záhada)? Kto v Lotorkove kradne psy (Záhada v kine)? Sú škandalózne informácie v Lotorskovských novinách pravdivé (Záhady v Lotorskovských novinách)? Lasse a Maja tieto záhady vyriešia!

Séria Detektívi v čase od Fabiana Lenka ponúka deťom od deviatich rokov detektívne príbehy plné záhad odohrávajúcich sa v dávnej minulosti. Deti sa spolu s malými detektívmi vydávajú na cestu v čase a priestore. Kto stojí za atentátom na faraónku Hatšepsut (Sprisahanie v meste mŕtvych)? Kto zabil kráľa Filipa II. (Alexander Veľký v podozrení)? Okrem vyriešenia záhad sprostredkúvajú príbehy tejto série deťom množstvo zaujímavých historických faktov. Túto skutočnosť ale asi viac ako dieťa ocenia rodičia a učitelia.

Ak dieťa uprednostňuje kombináciu dobrodružstva, pútavosti a humoru, výbornou voľbou sú knihy svetoznámeho autora Roalda Dahla. Väčšina z nás pozná Dahlov príbeh Charlie a továreň na čokoládu, prípadne Matildu. Pozornosť si však zaslúžia aj ostatné Dahlove detské knihy. Napríklad príbeh o Jurovi, ktorý sa rozhodol vyliečiť svoju starú mamu z ufrflanosti a z odporného správania namiešaním zvláštnej medicíny (Jurov zázračný liek), alebo príbeh o Jakubovi, životom ťažko skúšanej sirote, ktorému sa život zmení po tom, ako v záhrade vyrastie broskyňa obrovská ako dom (Jakub a obrovská broskyňa).

Medzi deťmi veľmi cenenou vlastnosťou (nielen) kníh je vtipnosť. Vtipnosť priam prýšti z kníh populárneho slovenského (nielen) autora detských kníh Branislava Jobusa. Jeho knihy, vhodné pre deti od ôsmich rokov, sa okrem vtipnosti vyznačujú aj nespornou originalitou, pútavosťou a zaujímavými, v prípade niektorých kníh veľmi neobvyklými postavami. Veď uznajte. Koľko poznáte detských kníh, v ktorých sú hlavnými postavami červotoč (Ja nič, ja muzikant) alebo žubrienky? A nie ledajaké žubrienky, ale žubrienky, z ktorých sa stali skúsené inštalatérky? Ako sa to celé zomlelo, sa dočítate v Jobusovej novinke Žubrienky inštalatérky.

(zdroj: )



Ako dieťa rastie, zvyšujú sa aj jeho nároky kladené na príbeh a štýl písania textu. Príbehy pre desaťročné (a staršie) deti už často majú náročnejší dej a detailnejšie prepracovaný charakter postáv a ich myslenie. Aké témy sú vhodné pre túto vekovú kategóriu čitateľov? Napríklad knihy o priateľstve, rodine, škole, nadprirodzených bytostiach, ale aj knihy, ktoré spracúvajú náročné témy, akými sú napríklad rodinné problémy, choroby, smrť či vojna. Nebojte sa dieťaťu kúpiť knihu, ktorá sa venuje náročnej, citlivej téme. Výbornou voľbou je kniha Chlapec, vtáčik & truhlár od Matildy Woodsovej. Alberto prišiel o celú rodinu v dôsledku morovej epidémie. Už roky žije sám a vyrába truhly pre obyvateľov mestečka Allora. Chlapec s menom Tito prišiel o matku a skrýva sa pred otcom tyranom. Medzi Albertom a Titom vznikne silné priateľstvo, ktoré im navrátilo do života radosť a nádej. Tento nadčasový, dojímavý a krásne ilustrovaný príbeh je vhodný aj pre dospelých čitateľov. Tí citlivejší sa možno neubránia slzám.

Citlivej téme sa venuje aj kniha Sedem minút po polnoci od Patricka Nessa. Hlavná postava, chlapec Conor má ťažko chorú mamu. Akoby to nestačilo, trápia ho desivé sny. No jeden sen bol iný... po prebudení sa Conor zoznámil s prastarým netvorom, ktorý mu porozprával tri príbehy o láske, strate a o nádeji a na oplátku sa chcel dozvedieť, z čoho má Conor najväčší strach. Aj tento krásny príbeh o strate, ranách osudu a sile potrebnej pre život po smrti najbližších má potenciál zaujať nielen deti, ale aj dospelých.

Ak hľadáte knihu pre nadšeného dvanásť (a viac)-ročného knihomoľa, porozmýšľajte nad titulom Strážcovia príbehov od Mechthild Gläserovej. Príbeh o strážcoch príbehov, ktorí sa púšťajú do pátrania po neznámej bytosti, vstupujúcej do kníh a meniacej ich dej, je ako stvorený pre milovníkov kníh.

Séria kníh o Warrenovi Trinástom od Tanie del Rio (Warren Trinásty a vševidiace oko a Warren Trinásty a šepkajúci les) je ideálnou voľbou pre tie deti, ktoré chcú pri čítaní zažiť napätie, zabaviť sa, riešiť záhady, ale zároveň majú veľké nároky aj na vizuálnu stránku knihy. Príbehy o Warrenovi, dedičovi rodinného hotela, ktorý rieši všemožné záhady, je čitateľsky atraktívny nielen pre deti od desiatich rokov, ale aj pre tínedžerov a dospelých.

Vybrať knihu, ktorá dieťa poteší a zaujme, je ťažšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Do hry totiž vstupuje viacero faktorov, napríklad čitateľský vkus dieťaťa a jeho obľúbené témy i obrovská ponuka detských kníh, v ktorej nie je jednoduché sa zorientovať.