Čo vám odporúča čítať Nemecko

14. dec 2017 o 13:28 Róbert Dyda

Vianoce nemajú, žiaľ, pre jedných a našťastie pre druhých, len duchovný rozmer. Istý prieskum už pred vyše desaťročím odhalil, že najželanejším darčekom pod stromček je kniha. Či to platí aj dnes, sa doložiť nedá, ale isté rácio v tom bude, keďže všade vo svete je ich predaj vo sviatočnom období kľúčový. Ale čo chcú vydavatelia, aby si čitatelia našli zabalené vo sviatočný deň? Ak niečo neviete, najlepšie je opýtať sa priamo. A tak sme sa v mene nášho magazínu obrátili na najvýznamnejšie nemecké vydavateľstvá, čo by z domácej tvorby odporučili slovenským čitateľom. Tu je výsledok.

Fitzek na čele

Nemecká beletria to v boji so zahraničím nemá ľahké a jej autori sa málokedy dostanú na špičku bestsellerových zoznamov. Časy, keď bola rok na čele Charlotte Roche, sú dávno preč a dnes sa len niekoľko krimiautorov dokáže prebiť na prvé miesta. Na konci roka sa to úspešne darí Sebastianovi Fitzekovi s trilerom Strach z letu 7a (Droemer), ktorý vo vás poľahky vyvolá strach sa čo i len priblížiť k lietadlu.

Do kategórie krásna literatúra určite patrí novinka autorky, ktorá si každým novým románom zaisťuje pevné miesto v učebniciach o tvorbe začiatku tisícročia - Juli Zeh. V češtine vyšli jej staršie diela ako Pod vodou, Hráčsky inštinkt či Temná energia. Príbeh dedinky Unterleuten na preklad ešte len čaká. Novinka Prázdne srdcia (Luchterhand) je politický provokatívny triler z Nemecka roku 2025. Angela Merkelová je dávno zabudnutá a krajine vládne Hnutie starostlivých občanov, ktoré silne pripomína Alternatívu pre Nemecko.

Predstaviteľkou špičkových Frauenromanen, ktoré prenikli aj na televíznu obrazovku, je Dora Heldt. Presne vie namixovať porciu nostalgie a humoru, tak aby ste sa pri tom nenudili. Tentoraz napísala zimné poviedky Sneh je tiež len pekne upravená voda (dtv) o Ele, ktorá sa teraz volá Manu, o škaredom psovi, ktorého hľadajú 23. decembra, ako aj o tom, prečo malé bacuľaté dieťa nemusí byť v kostýme anjelika automaticky rozkošné.

Karl Marx a Charles Darwin. Prvý sa venoval revolúcii, druhý evolúcii. Hoci bývali len pár kilometrov od seba, nikdy sa nestretli a asi len Marx poznal Darwina. Ale čo keby sa títo dvaja muži, ktorí zmenili chápanie sveta, predsa len stretli? Ilona Jerger sa v románe A Marx stál v Darwinovej záhrade (Ullstein) pokúsila o príbeh ich fiktívnej spoločnej večere. Oba romány sú zároveň knihami mesiaca v edícii Kopfkino, kde sa spojili štyri silné vydavateľstvá Ullstein, Piper, dtv a Bastei Lübbe.

Červená

Fanúšikom absyntoviek by sa mohol páčiť Gerd Koenens. Vo svojej Červenej farbe (C. H. Beck) na vyše 1100 stranách rozoberá vznik a dejiny komunizmu. Podľa ohlasov ide o jedno z najlepších diel o tejto ideológii za posledné roky. Rovnakej téme sa venuje aj Karl Schlögels v Sovietskom storočí (C. H. Beck). Pre tých, ktorí sa zaujímajú viac o Západ, je tu kniha zahraničného televízneho korešpondenta Ulricha Wickerta: Francúzsko musí človek milovať, aby ho pochopil, ktorý vyšiel v rámci frankofónneho literárneho cunami spôsobeného frankfurtským veľtrhom.

Ak vás politika nezaujíma, skúste vedeckého popularizátora Ranga Yogeshwara Nasledujúca zastávka budúcnosť (Kiepenheuer & Witsch). Spoznáte digitálnu revolúciu úplne inak ako doteraz a nie je vylúčené, že sa budete báť po prečítaní zobrať do rúk svoj smartfón.

V kuchyni a vo svete

Nemecká tvorba by bola nemysliteľná bez varenia. Ak máte deti, ktoré vám rady asistujú pri varení, potom je kuchárka Varíme a pečieme s Myšou (ZS Verlag) tou pravou pre vás. Aj keď vaše potomstvo asi nebude poznať detský animovaný Program s Myšou a jej dvoma kamarátmi Kačicou a modrým Slonom, kulinárske nápady ich určite zaujmú. Hoci sú v súčasnosti kníhkupectvá preplnené varením v duchu dánskej Hygge, lokálpatriotne odporúčam už 55. vydanie najklasickejšej Bavorskej kuchyne (Birken Verlag). Marie Hofmann spísala všetko, čo sa v najbohatšej spolkovej krajine varí.

Cestovateľský žáner zastupujú vo vianočnom výbere dve výnimočné knihy. Spomínate si na skupinu Kelly Family? Kultová spievajúca rodina sa opäť dala dokopy, ale jeden z jej členov Joey Kelly sa už niekoľko rokov púšťa do extrémnych dobrodružstiev. Jeho najnovším kúskom je putovanie s frontmanom kapely Rammstein Tillom Lindemannom, kde hudobne absolútne odlišná, napriek tomu ľudsky nesmierne blízka dvojica zdolala nehostinnú a zlatou horúčkou opradenú aljašskú rieku Yukon a National Geographic to zvečnil v krásnej knihe.

Rodičovstvo a všetko s ním spojené je veľmi silná téma. Veľmi populárna kniha Moje vymodlené dieťa ma privádza do zúfalstva, je už vďaka vydavateľstvu Tatran známa aj slovenským matkám. Nemenej zaujímavá, aj keď pre užšie publikum bude esej Oslobodenie sa od pilulky – vyhlásenie nezávislosti (Hoffmann und Campe). Sabine Key sa zamýšľa nad päťdesiatimi rokmi používania antikoncepcie a nakoľko tá skutočne oslobodzuje ženy.

Keď spomíname deti, nemožno zabudnúť ani na knihy pre ne, kde vysoko nad iné vyčnieva ďalšie pokračovanie príbehov Zamonie Waltera Moersa. Rozprávka o princeznej Insomnii je nádherným rozšírením sveta, v ktorom je inteligencia nákazlivou chorobou a kde sa ukrýva mesto snívajúcich kníh.

A nakoniec literárne vizuálny skvost. Vďaka ilustráciám Murakamiho minipríbehov nie je Kat Menschik slovenskému čitateľovi neznámym pojmom. Práve naopak. Tentoraz ilustrovala príbeh, predchádzajúci najdrahšiemu nemeckému seriálu všetkých čias, Babylon Berlín, ktorý aktuálne vysiela HBO. Moabit (Galiani Berlin) Volkera Kutschera je teda nevyhnutným kúskom skladačky do univerza Nemecka dvadsiatych rokov neskazeného fašizmom a tancujúceho charleston.