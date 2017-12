Lenny Kravitz príde v lete do Bratislavy. Zahrá nové skladby

Spevák a gitarista získal štyri Grammy. Preslávil sa hitom Fly Away.

11. dec 2017 o 10:10 Marek Hudec, sme.sk

BRATISLAVA. Americký spevák Lenny Kravitz sa pripravuje na koncertné turné. V lete vystúpi v niekoľkých európskych mestách. Bratislavu nevynechá, 5.júna zahrá a zaspieva v Národnom tenisovom centre.

V pondelok ráno to oznámila agentúra Vivien, ktorá koncert organizuje.

Na Slovensku Kravitz už bol, v Bratislave spieval v roku 2008. Mal vtedy viacerých predskokanov, jedným z nich bola aj slovenská Para. „Prekvapilo nás, že je veľmi nízky,“ spomína si na stretnutie s ním basgitarista Matúš Vallo.

video //www.youtube.com/embed/EvuL5jyCHOw

Pre Paru to bolo vtedy najväčšie vystúpenie. Mali za sebou len dva-tri albumy a veľmi sa naň tešili, lebo Kravitza počúvali od detstva, bol pre nich idolom. Okrem Bratislavy o rok neskôr hral aj v Košiciach.

Americká hviezda teraz pripravuje nové skladby, vydať by ich chcel na jar a predstaviť by ich mohol aj na Slovensku.

Na scéne sa pohybuje vyše dvadsať rokov. Štyrikrát po sebe vyhral cenu Grammy za najlepšieho rockového speváka, čím zlomil rekord. K hudbe mal od detstva blízko, jeho otec pripravoval koncerty pre veľké džezové legendy. Keď Lenny oslavoval 5. narodeniny, na jeho počesť prišiel zaspievať Duke Ellington.

Sám sa naučil hrať na basgitare a klavíri a keď sa mu zdalo, že nahrávacie spoločnosti k nemu nie sú dostatočne spravodlivé, prvý album si tiež vydal sám. Neskôr produkoval nahrávky pre Madonnu aj Vanessu Paradis.

Preslávili ho hity ako Fly Away, I Belong to You alebo cover verzia piesne American Woman. Zo zatiaľ desiatich vydaných albumov predal celosvetovo 38 miliónov kópií. V posledných rokoch sa často objavoval aj vo filmoch.

V sérii Hry o život si zahral módneho návrhára, v dráme The Butler zas jedného zo sluhov amerického prezidenta.

Aktualizované 13:30