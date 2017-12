Vyhlásili nominácie na Zlaté glóbusy. Kevin Spacey daroval jednu svojmu náhradníkovi

Favoritom prestížnych cien bude Podoba vody.

11. dec 2017 o 15:16 Kristína Kúdelová

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Pred dvoma mesiacmi ešte ani nevedel, že nejaký film bude nakrúcať. Ale dnes už zaň má nomináciu na Zlatý glóbus.

Christopher Plummer zaskočil do filmu All the Money in the World, keď sa Kevin Spacey dostal po afére so sexuálnym obťažovaním na čiernu listinu vo filmovom priemysle. Prestížnu cenu, ktorú udeľujú zahraniční novinári v Hollywoode, môže dostať za vedľajšiu úlohu.

Zlaté glóbusy sa udeľujú vo viacerých kategóriách, zahŕňajú aj televíznu tvorbu a filmy rozdeľujú na drámy a na komédie alebo muzikály.

Veľkým favoritom bude dráma Podoba vody, symbolicky vyrozprávaný príbeh o studenej vojne, ktorý len v septembri získal hlavnú cenu na festivale v Benátkach. Na glóbus je nominovaný aj režisér Guillermo del Toro, aj Sally Hawkinsová v hlavnej úlohe.

Silným konkurentom bude film Stevena Spielberga The Post s Tomom Hanksom a Meryl Streepovou o napätom vzťahu medzi novinármi a americkou vládou.

Medzi nomináciami sa často objavoval aj film All the Money in the World od Ridleyho Scotta a v hlavných kategóriách má tiež šance nezvyčajný vojnový film Dunkir, ktorý nakrútil Christopher Nolan.

Vôbec neprekvapuje, že za hlavný herecký výkon v dráme je nominovaný Gary Oldman. Glóbusmi aj Oscarmi najradšej oceňujú hercov, ktorí hrajú skutočné historické postavy, a Oldman si zahral Churchilla vo filme The Darkest Hour.

Za film Phantom Thread stihol ešte dostať nomináciu Daniel Day-Lewis, hoci už ohlásil koniec hereckej kariéry.

V kategórii komédií alebo muzikálov upozorňujeme na skvelý film Jamesa Franca Disaster Artist. Zrekonštruoval, ako sa nakrúcala hororová romanca The Room, taká hrozná, až sa stala kultom. Franco má aj nomináciu za herecký výkon, lebo si zahral hlavnú úlohu.

Víťazov Zlatých glóbusov vyhlásia 7. januára. Potom budú nasledovať nominácie na Oscara.