Sting zahrá na bratislavskom hrade svoje hity

Spevák patrí ku komečne najúspešnejším hudobníkom.

14. dec 2017 o 10:09 sme.sk

BRATISLAVA. V lete sa na Slovensko vráti britský spevák a aktivista Sting. 26. júna vystúpi na Západnej terase Bratislavského hradu, zahrá tu svoje najväčšie hity.

Vo štvrtok ráno to oznámila agentúra Vivien, ktorá koncert organizuje.

Sting sa narodil v anglickom Newcastli, v roku 1977 sa vybral do Londýna, aby tu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom založil legendárnu kapelu The Police. Vydali päť štúdiových albumov, získali šesť ocenení Grammy, dve Brit Awards a v roku 2003 bola kapela uvedená do Rock´n´rollovej siene slávy.

Ako jeden z najvplyvnejších sólových umelcov získal Sting 10 ocenení Grammy, 2 Brit Awards, Zlatý Glóbus, je držiteľom ceny Emmy a štyrikrát bol nominovaný na Oscara. Je jedným z komerčne najúspešnejších hudobníkov, spolu s kapelou Police predal celosvetovo 100 miliónov kópií nahrávok.

Objavil sa v 15 filmoch a zahral si aj v broadwayskom muzikáli The Threepenny Opera. Je autorom vlastného divadelného projektu, muzikálu The Last Ship, v ktorom sa inšpiroval spomienkami na lodiarov zo severovýchodu Anglicka, kde vyrastal.

Sting sa aktivizuje aj v charitatívnej oblasti. Podporuje organizácie na ochranu dažďových pralesov a ľudských práv. So svojou manželkou Trudie Styler založil v roku 1989 Rainforest Fund, aby prispel k ochrane dažďových pralesov aj obyvateľstva, ktoré v nich žije.

Sting na Slovensku už bol, v roku 2000 hral v Inchebe.