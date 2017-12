Jej telo dostalo záchvat hnusu. Salma Hayek vraví, že Weinstein sa jej vyhrážal zabitím

Pri filme Frida ju donútil k sexuálnej scéne s kolegyňou.

14. dec 2017 o 16:21 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Nebudem sa s tebou kúpať. Nedovolím ti pozerať sa na mňa, keď sa budem kúpať. Nebudeš ma masírovať. Ani tvoj kamarát ma nebude masírovať. Nedonútiš ma k orálnemu sexu, nebudem nahá vedľa inej ženy.

Herečka Salma Hayek vedela Harveyho Weinsteina vytočiť do biela. Neznášal, keď mu niekto hovoril nie, no ona si to počas nakrúcania filmu Frida dovolila niekoľkokrát. Trest prišiel okamžite. Americký producent sa jej vyhrážal tak, ako keby bol mafián, a od znásilnenia ju ochránilo iba to, že pri nej stál George Clooney. Ale najhoršie vraj prišlo priamo na pľaci.

Weinstein ju donútil nakrútiť scénu, po ktorej dostala záchvat plaču a jej telo sa zmietalo hnusom.

Bol sladký, kým nezaútočil