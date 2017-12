Horehronské spevy majú zápis v UNESCO. Čo pre to muselo Slovensko urobiť?

Vo svetovom kultúrnom dedičstve nemáme veľa zápisov. Na vine môže byť zložitý proces schválenia.

15. dec 2017 o 14:29 Marek Hudec

BRATISLAVA. Znie mohutne, aby sa mohol šíriť kopcami aj dolinami. Vyžaduje si mocné, oduševnené hlasy, ich kombinácia pripomína ozvenu nesúcu sa lesom. Viachlasný horehronský spev môžete často počuť v slovenských ľudových piesňach.

Je taký jedinečný, že ho práve zapísali do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

„Tento štýl sa vyvíjal storočia, od obdobia kolonizácie Horehronia v 14. storočí. Vplývali naň prírodné podmienky, pastiersky spôsob života aj vierovyznanie,“ hovorí Jaroslav Bodnárik z folklórneho súboru Kráľova hoľa. Horehronský spev má vraj viac variácií, záleží podľa obce, v ktorej ho spievajú, či už v Telgárte, alebo vo Vernári.

Od malička sa tomuto spôsobu spevu venoval a má naň aj talent. Pred tromi rokmi sa rozhodol, že by ho mohol do UNESCA prihlásiť. Patrí k našej ľudovej kultúre, mali by sme ho chrániť. Proces, ktorý však nasledoval, bol mimoriadne zložitý.

Musí prejsť cez odborníkov a kritikov