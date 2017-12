Ilustrovali kultové STOPY. Niektorých nenájdete ani v telefónnych zoznamoch

Výstava si vyžiadala pátraciu akciu.

16. dec 2017 o 18:08 Zuzana Sotáková

BRATISLAVA. Doma ich mal skoro každý a kto nemal, nosil si ich z knižnice. Edícia STOPY, v ktorej za dvadsaťsedem rokov vyšlo až 130 titulov, sa stala kultovou, pre niekoho dokonca až zberateľskou záležitosťou.

Kovbojky, indiánky, detektívky či sci-fi dovedna napísalo stojedenásť autorov a obrazovo dotvorilo päťdesiat dva ilustrátorov.

A práve o nich je nová výstava Fenomén edície STOPY 1964 - 1990, ktorá bude v Bratislave trvať do začiatku februára.

Kvalita nebola dôležitá

"Táto edícia mala kolísavú kvalitu, a to je na nej čarovné. Niektoré obrázky sú dôsledne vykreslené a premyslené, iné sú skôr denné práce. Niektorým ilustrátorom akoby na tom až tak nezáležalo, lebo to nebola vznešená literatúra. Bola to však literatúra pre ľudí a my sme sa preto rozhodli tie STOPY ukázať," víta nás v galérii Mária Rojko.

Medzi zozbieranými autormi sú diela Ľubomíra a Martina Kellenbergerovcov, Petra Kľúčika, Jána Trojana či Jozefa Cesnaka.

"Nerobili sme selekciu autorov v zmysle kvality, chceli sme predstaviť edíciu ako takú, lebo mala zvláštny štich," hovorí Ida Želinská, za ktorou sa na stenách vedľa seba tiesnia čiernobiele obrázky.