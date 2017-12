Prečo potreboval Popoluškin princ dabing aj v rodnej češtine? (kvíz)

4. Kto z hercov/herečiek sa v rozprávke objavil v takej iste role, akú si zahral v čiernobielej Popoluške z roku 1969?

?

Aj Dana Hlaváčová bola počas nakrúcania Vorlíčkovej verzie rozprávky tehotná. V jej prípade to však nevadilo. Nejazdila totiž na koni ako Popoluška a kostyméri ju obliekali do voľných šiat. Pri scéne, keď sa macocha s Dorou prevrátia so saňami do potoka, zastúpila Hlaváčovú kaskadérka.

Zdroj: flickr