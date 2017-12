Smejú sa mu, že je sentimentálny. Titanic bol však zázrak, ktorý sa stáva len občas

Veľkofilm oslavuje 20 rokov. Ako by dopadlo porovnanie so slovenskou kinematografiou?

18. dec 2017 o 16:14 Kristína Kúdelová

Ona nespĺňala filmové kritériá krásy, jemu zase neverili, že dokáže byť presvedčivý. Napriek tomu Kate Winslet a Leonardo DiCaprio vytvorili nezabudnuteľnú dvojicu v legendárnom veľkofilme, ktorý práve oslavuje 20 rokov.

Ich romantické scény boli neraz parodované, ale čím by bol Titanic bez nich? Asi len ďalším veľkofilmom, na ktorý by sa rýchlo zabudlo. Na Slovensku patrí medzi jeho veľkých fanúšikov režisér Matej Mináč. V rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo tento film považuje za dokonalé filmové dielo a prečo ho ľudia dokola pozerajú, hoci presne vedia, ako sa skončí.

Ako na vás Titanic zapôsobil, keď ste ho prvýkrát videli. Asi ste ho posudzovali aj ako profesionál, cítili ste sa vtedy v kine malý?

"Neuveriteľne na mňa zapôsobil. To je sila umenia, že film môže v sebe niesť viacero významov. Príbeh Titanicu vychádza zo skutočných reálií, je v ňom zakódovaných veľa vecí a mohli by sme sa ešte dlho rozprávať o tom, čo všetko doň Cameron skryl. Mal som pocit, že som našiel to, čo som ako filmár vždy hľadal. Našiel som odpoveď na otázku, ako využiť formát antickej drámy, ako vystavať príbeh a ako pracovať s momentom katarzie. Ešte jeden film je taký silný, a to je Formanov Amadeus. Ohromné na nich je, že sú veľmi hlboké a pritom sú vhodné pre všetky typy publika. Každý ich vníma na inej úrovni, na inej linke, ale všetci sú z nich nadšení. Málokedy sa takto spojí umenie so zábavou, Titanic je ten vzácny prípad."

Koľkokrát ste ho videli?

"Dvakrát som ho videl v kine, podľahol som dojatiu ako zvyšok publika. Potom som si ho pustil ešte päťkrát, aby som ho zanalyzoval. Musel som zistil, prečo je to taký veľký film, a ako to Cameron dosiahol."

A ako to dosiahol?