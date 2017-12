Komédia Všetko alebo nič je naozaj na smiech. Ale pre Slovákov bola zásadná

Pozrite si 5 vecí, ktoré sa podarili slovenskému filmu.

19. dec 2017 o 16:21 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Čoskoro budeme oslavovať 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky. Ozaj smutné časy. Veľa vecí bolo v rozklade, najmä slovenský film. A o to, čo napriek všetkým prekážkam vzniklo, nemal skoro nikto záujem. Neraz aj oprávnene.

Dnes je všetko inak aj Cuky a Luky majú právo na existenciu. Pozrite sa, čo sa tento rok slovenským filmárom naozaj podarilo.

1. Do kín sa dostal prvý film o politike

Návštevnosť slovenských filmov 1. Všetko alebo nič - 336 826 divákov, réžia: Marta Ferencová, premiéra: január 2. Čiara - 330 000 divákov, réžia: Peter Bebjak, premiéra: august 3. Únos - 278 148 divákov, réžia: Mariana Čengel - Solčanská, premiéra: marec 4. Cuky Luky film - vyše 110 000 divákov, réžia: Karel Jandák, premiéra: apríl 5. Masaryk - 54 230 divákov, réžia: Július Ševčík, premiéra: marec

Politici mali smolu. Teda aspoň niektorí. Práve keď sa do parlamentu vrátila otázka, či zrušiť Mečiarove amnestie, do kín prišiel film Únos. Žiadne skutočné mená nepadli, to by právnici nedovolili, ale divákom bolo jasné, o čom zrejme hovoril. O únose Michala Kováča ml. a vražde Roberta Remiáša, inými slovami, o prepojení najvyšších vládnych kruhov s mafiou.

Film Mariany Čengel Solčanskej bol v našom regióne novinkou. Američania už roky nakrúcajú filmy o vojne vo Vietname, Afganistane alebo Iraku, Nemci o pravicovom extrémizme, Británia o zločinoch cirkvi. Aj Česi už mali v kinách viacero politických trilerov, len Slováci sa tvárili, že tu sa nič nedeje.

Na päť hviezdičiek Únos nebol, ale pomohol spoločenskou mienkou i spoločenskou citlivosťou. Už čoskoro by ho mali nasledovať ďalšie filmy o politických zločinoch, jeden bude aj z prostredia cirkvi.

video //www.youtube.com/embed/J4adC-FFuWI

2. Filmári pochopili, že romanca nie je hanba

Začiatkom roka valcovala slovenské kiná romantická komédia Všetko alebo nič. Nakrútená podľa knihy Evy Urbaníkovej. Kto ju nevidel, naozaj o nič neprišiel. Zapnite si v nedeľu o druhej Rosamundu Pilcherovú, dostanete presne to isté. Respektíve, horší príbeh, ale za viac peňazí.

Iné je však dôležité.