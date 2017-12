Nastali nové časy. Televízie si už s vianočnými rozprávkami nevystačia, musia sa meniť

20. dec 2017

Sú filmári, ktorí nemajú radi, keď sa ich filmy prerušujú reklamou a autorský zákon im dáva za pravdu. Keby to však dosiahli, asi by sme na Vianoce veľa rozprávok nevideli, komerčné televízie by ich nemali prečo vysielať. Ani Popolušku, ani Šialene smutnú princeznú.

O tom, s akými podmienkami ich nakupujú, sme sa rozprávali s TOMÁŠOM ŽŮREKOM, s vedúcim obchodného oddelenia Národného filmového archívu v Prahe.

Televízie sú cez Vianoce odkázané na filmy, ktoré máte v archíve. Ako vaše obchodné rokovania vyzerajú?

"Chceme byť transparentní a féroví voči všetkým z nich, a to určuje ich podobu. Všetkých záujemcov pozývame na spoločné stretnutie, ktoré býva na začiatku jesene. Keď sa spolu zídu na jednom mieste, filmy si medzi sebou rozdelia. Nie sú to len rozprávky, ale vlastne všetky československé filmy vyrobené pred rokom 1991."

Môžeme si to predstaviť ako dražbu?

"Nie, ceny za filmy sú pevne stanovené. Už počas leta televíziám posielame cenníky na nasledujúci rok, televízie ich teda poznajú vopred. A keď sa stretnú, vyžrebujú si poradie, v akom si budú filmy vyberať. Takže, ak si televízia A vytiahne jednotku, vyberie si napríklad Tri oriešky pre Popolušku. Potom ide televízia B, vyberie si rozprávku S čerty nejsou žerty, nasleduje televízia C, ktorá si vyberie Šialene smutnú princeznú. Alebo film Vesničko má středisková. Po tej poslednej ide všetko odznova. Znovu ide televízia A a vyberá si druhý film, ktorý by rada vysielala. Striedajú sa dovtedy, kým sú v ponuke filmy, o ktoré majú záujem."

O ktorý film majú najväčší?