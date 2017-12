Televízia Joj zabŕdla do súdnictva, v ktorom je všetko inak. Opäť nakrúcala seriál v kaštieli

Sudcu Hirša zatiaľ nepoznáme, ale jeho predobrazy si môžeme domyslieť.

28. dec 2017 o 15:07 Eva Andrejčáková

Kevina Spaceyho dnes poznáme aj viac, ako by sme chceli, aspoň taký pocit mohol vyvolať škandál okolo neho, ktorý nedávno spôsobil jeho koniec v House of Cards. To však nebránilo slovenským tvorcom aspoň trošku sa inšpirovať známym seriálom, keď sa pustili do nakrúcania nového štyridsaťdielneho slovenského seriálu Vlci. Televízia Joj ho začne vysielať od 2. januára.

Jeho ústrednú postavu, sudcu Hirša, ešte nepoznáme, to sa však čoskoro zmení. Už teraz vieme, že sa nepodobá na Štefana Harabina ani na žiadneho iného slovenského sudcu či sudkyňu. Režisér Matúš Libovič nás však cez jeho osud vracia do obdobia politických vrážd z deväťdesiatych rokov minulého storočia a otvára tak pohľad na skorumpované prostredie slovenského súdnictva.

Sudca Hirš je chlapík, ktorý okrem svojej dcéry neverí nikomu na svete a nemá problém odpísať kohokoľvek, kto by narúšal jeho predstavu o spokojnom živote. Krásna dcéra o možných morálnych prešľapoch svojho otca nevie a bezmedzne mu dôveruje až do chvíle, keď sa ukáže, že všetko môže byť inak.

Príbeh je vraj plný napätia a vášne a začne sa rozpletať vo chvíli, keď ako darček k narodeninám dostane Hirš zámoček a spolu s ním revír. O zver – špeciálne o chov mladých vlkov – sa v ňom však stará človek, ktorého rodinná história sa s Hiršom začne tajomne spájať. Stvárňuje ho košický herec Ivan Krúpa, známy aj ako dabér Brucea Willisa.

V rozhovore pre SME skonštatoval, že rozvíjanie siete intríg okolo slovenského súdnictva je stále mimoriadne bohatá a aktuálna téma. Vyjde v najbližších dňoch.