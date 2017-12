Kristína Svarinská: Prvé Vianoce bez mamy som prežila v šoku. Chcela som byť statočná

Princ sa bál, že princezná prehovorí po slovensky.

25. dec 2017 o 9:58 Eva Andrejčáková

Česi čertov milujú, majú ich skoro v každej rozprávke, ešteže mávajú šťastné konce, ktoré špeciálne na Vianoce tak potrebujeme.

Klasickou hrdinkou novej českej rozprávky Najlepší priateľ je herečka KRISTÍNA SVARINSKÁ. S vysnívaným princom sa im podarilo prekonať aj vekovú bariéru. Dnes ich v premiére uvádza Česká televízia.

Ste fanúšičkou nových rozprávok?

"Priznám sa, najradšej mám tie klasické, v tomto som dosť konzervatívna a ani si neviem predstaviť, že by som sa vedela namotať na nové, žiadne nevyhľadávam. Tri oriešky pre Popolušku, Šialene smutná princezná, Princezná so zlatou hviezdou či Princezná z mlyna, to sú tie, ktoré som mala odmalička na piedestáli, vyrástla som na nich. Podľa nich som sa v detstve hrávala aj na princezné."

V novej českej rozprávke Najlepší priateľ ju teraz hráte. Je pre vás hereckým tromfom stvárniť princeznú?

"Super, že sa mi ju ešte do tridsiatky podarilo zahrať, je to možnosť dosť vekovo obmedzená, najmä ak sa rozprávok nakrúca málo. Teším sa z toho. Už ju na Mikuláša pokusne premietali deťom z detského domova v Brne. Myslím, že sa im páčila."

Prečo je vianočná rozprávka pre ľudí dôležitá?

"Preto, že okolo nás je veľa vecí, ktoré nie sú vždy pozitívne, dokonca sme nimi presýtení a zabúdame, že si môžeme vytvoriť vlastnú rozprávku. Je na nás, ako sa rozhodneme rozmýšľať a či uvidíme svet farebne. Rozprávky ľuďom pripomínajú, že hodnoty ako láska, priateľstvo a dobrota sú dôležitejšie ako zlé emócie. A že môže existovať happyend."

S diváckym prijatím novej rozprávky to býva niekedy ťažké. Čo veštíte tejto?

"Minulý rok Česi nakrútili skôr rozprávky v modernom duchu a mám pocit, že sa to nestretlo s príliš vrelým prijatím. Táto rozprávka je skôr klasická, taká milá, žiadne veľké inovácie.

Veľmi sa pri nej dbalo na to, aby vyhovovala divákom vo vianočnom čase. Sála z nej pokoj, pohoda. Cez sviatky to asi diváci potrebujú.

Priblížili sme v nej naozajstný rozprávkový svet s patričnou dávkou vážnosti aj pátosu, príbeh lásky kontesy a mládenca, ktorý si získal jej srdce."

Ako ste si s ním sadli?

"To bolo vtipné. Môj herecký kolega, moja láska, ten krásny princ, herec Zdeněk Piškula, má totiž v skutočnosti len osemnásť, takže som od neho o desať rokov staršia. Počas nakrúcania práve maturoval a dosť som ho vyľakala, keď som prišla na kamerové skúšky."

Prečo?

"Prišla som s tým, že budem hovoriť po slovensky. Zazrela som v jeho očiach skutočný strach, že mi nebude rozumieť. Ukázalo sa, že táto jazyková a zároveň generačná bariéra funguje."