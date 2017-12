Na Pohodu príde hrdina oscarového dokumentu Pátranie po Sugar Manovi

Preslávil sa v Juhoafrickej republike, no medzitým žil v chudobe v Detroite.

20. dec 2017 o 11:03 sme.sk

Nakrútili o ňom dokument Pátranie po Sugar Manovi. Spevák Sixto Rodriguez sa preslávil v Juhoafrickej republike, no údajne o tom nevedel, zistil to až po rokoch. V júli príde zaspievať do Trenčína, prijal pozvanie organizátorov festivalu Pohoda.

Nahral dva albumy, v Spojených štátoch však boli prepadákom. Kým žil v chudobe v Detroite, jeho piesne sa stali v Južnej Afrike kultom, inšpiráciou bojovníkov proti apartheidu. Prirovnávali ho k Bobovi Dylanovi a iným folkovým osobnostiam.

Jeho albumy v predajnosti dokonca niekoľkonásobne prekonali nahrávky Presleyho, pričom väčšina sa šírila nelegálne. Piesne ako Establishment Blues a Sugar Man prekážali cenzorom, ktorí ich zakazovali a likvidovali nosiče s nimi. Rodriguez o tom nevedel, až kým mu to neoznámili fanúšikovia z druhého konca sveta.

Celosvetovo ho preslávil až film, ktorý získal Oscara i cenu BAFTA. Vzápätí sa začal objavovať v amerických talkshow.