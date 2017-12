Televízne tipy na sobotu: Angelika, Casablanca a Johankino tajomstvo

Pozrite si aké zaujímavé veci okrem vianočných klasík budú hrať televízie v sobotu.

22. dec 2017 o 12:16 SME.sk

Angelika - Joj Cinema 12.15

Keď sa v roku 2014 denník SME rozprával s režisérom novej Angeliky Arielom Zeitounom, francúzsky umelec ostal načisto zaskočený.

V jednej chvíli sa debata obtrela o politiku. Vtedy nastal správny moment spomenúť mu, že v Československu bývala Angelika zbraňou v rukách komunistov. Keď sa ľudia chystali demonštrovať proti režimu, rýchlo ju nasadili do programu, aby vzbúrenci zostali doma.

„Naozaj? Vykašľali sa na protesty, len aby mohli vidieť Angeliku? To je neuveriteľné. Počul som, že okolo knižiek vznikol veľký ošiaľ v Rusku, že z nej ešte v osemdesiatych rokoch predali milióny. Ale toto je pre mňa novinka. Žasnem,“ krútil hlavou Ariel Zeitoun.

Jemu sa pôvodná séria nejavila ani náhodou ako čosi výnimočné. Preto nakrútil novú verziu dobrodružstiev markízy anjelov. Tvrdil, že staré filmy s Michelle Mercierovou nevyužili to, čo im ponúkali knihy, ktoré im slúžili ako podklad. Skúsil teda vystihnúť tajomstvo ženskej sily, pouvažovať o zmysle erotiky v súčasnej kinematografii a zároveň otvoriť otázky moci a náboženského fanatizmu vo vlastnej podobe príbehu.

A čo sa stalo? Nič. Jemne povedané - nezaujal. Natvrdo – prepadol. A paradoxne práve preto má význam pozrieť si jeho film. Pre tých, ktorí poznajú scény alebo dialógy originálnych dielov naspamäť, je to perfektná hra. Pexeso, v ktorom odkrývate políčko za políčkom a porovnávate obrázky. Sú rovnaké? Sú iné? Ktorý je krajší, lepší? Ktorá blondínka je zvodnejšia a rafinovanejšia, je Joffrey de Peyrac ohyzdnejší teraz?

Nevýhodou je, že vopred viete, aký je výsledok duelu. Napokon, veď už tesne po premiére to priznal aj samotný režisér. Návštevnosť filmu nebola nijako oslnivá.

„Najmä s mladým publikom sme mali problém. To sa teda do kina veľmi nehrnulo. Obávam sa, že je to práve naivným obrazom, ktorý si ľudia uchovali zo starých filmov. Mysleli si, že uvidia prevoňanú romancu, nie témy, ktoré sú dodnes provokujúce. Je o dvoch ľuďoch, ktorí sa milovali, hoci sa to v aranžovaných manželstvách nenosilo. Milujú sa, hoci ona je krásna a on je netvor. Obaja boli rebeli a v podstate obraňovali to, čomu dnes hovoríme inakosť,“ bránil sa Zeitoun.

Televízny kvíz môže pokračovať otázkami z geografie: Na ktorý český hrad sa práve pozeráte? Téma je namieste, pretože štáb nakrúcal práve u našich susedov.

Hoci vo Francúzsku sú zámky vľavo, vpravo, hore, dolu a tak trochu všade, živé dekorácie, s ktorými by filmári mohli predstierať 17. storočie, v Paríži nenašli. Ak chceli pracovať v interiéroch, museli zájsť sem. Tamojšie prostredie ich pohltilo natoľko, až mali pocit, že sa ocitli v inom svete.

„Predstavte si človeka, ktorý vyjde z domu v džínsoch a tričku. Príde do roboty, zalezie do šatne, začne sa prezliekať, potom dostane parochňu a niekto päť hodín pracuje na tom, aby mal bradu a jeho tvár vyzerala úplne inak. Potom vyjde von ako šľachtic - a pripadá si ako klaun alebo blázon a myslí si, že sa od hanby prepadne. Lenže spraví pár krokov a za rohom stretne ďalšieho človeka, ktorý vyzerá presne tak isto, a potom ďalšieho a ďalšieho. Vtedy si uvedomí, že je všetko v poriadku, že sa len ocitol v inom čase, v inom svete. Také niečo si chcem užívať až do smrti, dvadsaťpäť hodín denne. Akurát že francúzske zákony mi taký pracovný čas nedovolia - a preto keď budeme nakrúcať druhý diel, prídem znovu do Česka,“ dušoval sa vtedy režisér.

Prešli tri roky, no o druhom dieli nikto nič nevie. Čo už. Možno je to tak aj lepšie.

Jedno sa však prvej novej Angelike podarilo. Dostať sa do vianočného televíznemu programu. No zároveň je to aj jej nevýhodou. Pretože ani tu jej stará Angelika neprestáva šliapať na päty. Opakujú všetkých päť pôvodných dielov. Báječný neskrotný kruh sa uzatvára.

Johankino tajomstvo - ČT 1 o 17.30

(pôjde aj v utorok 26. decembra Jednotka 17.35)

Emília Vášáryová je jednou z najlepších slovenských herečiek, no ak by sme rátali jej roly v rozprávkach, neunavili by sme sa.

„Hrala som len v niekoľkých. Keď som nastúpila na Novú scénu, obsadili ma do Popolušky, kde som po prvýkrát mala skúsenosť s detským divákom v sále. Inak som dostávala skôr úlohy kráľovien, ktoré nie sú až také zaujímavé ako princezné, napríklad vo filme Martina Ťapáka Plavčík a Vratko. V roku 1987 sme s režisérom Petrom Weiglom nakrútili koprodukčné Pávie pierko, ktorého autorom bol Josef Topol, čo sa však muselo za komunistov kamuflovať. S Michalom Dočolomanským som pochodila po úžasných českých hradoch, ako sú Pernštejn či Zvíkov. Už v tom čase sa o pamiatky vzorne starali, kým u nás všetko padalo, celá Banská Štiavnica sa rozsýpala. Pochopila som, čo to je, keď si národ váži svoju kultúru,“ povedala nám pred dvoma rokmi, keď zhodou okolností prišla na svet ďalšia rozprávka, v ktorej sa objavila. Volá sa Johankino tajomstvo a režíroval ju Juraj Nvota. Už dnes si ju môžete pozrieť na ČT 1 a v utorok na Jednotke.

Casablanca - Dvojka o 21.15

Štýl, elegancia, klasika v tom najlepšom a najklasickejšom zmysle slova, to je Casablanca. Jeden z najkultovejších hollywoodskych filmov všetkých čias sa odohráva počas druhej svetovej vojny na neokupovanom území Maroka v Casablance. Tá sa stala prestupnou stanicou pre utečencov a členov odboja, ktorí sa pred hrozbou nacizmu snažia utiecť z Európy. Je však aj rajom špiónov, zradcov a podvodníkov túžiacich vyťažiť čo najviac z vojnovej situácie.

Ak si dnes večer vyberiete Casablancu, umocníte atmosféru noci, ktorá môže mať noblesu Ingdrid Bergmanovej a Humphreyho Bogarta.

