Každý by mal mať právo vidieť aspoň raz jeho koncert

Bruce Springsteen sa nebál odhaliť. Vznikol o ňom aj film.

26. dec 2017 o 23:28 Kristína Kúdelová

V španielskych novinách raz napísali vetu, ktorú im dodnes závidím. Každý by mal mať právo vidieť Brucea Springsteena aspoň raz v živote. Žiadna iná by jeho koncerty lepšie nevystihla.

Tušila som to už ako dieťa, keď ma otec zavolal na pravidelnú hudobnú lekciu do obývačky a pustil mi platňu Tunnel of Love. Pozerala som sa na jej obal, počúvala som ten ohromne silný a pritom prívetivý hlas a cítila som, že tomuto človeku môžem veriť.

Bruce Springsteen nadviazal na tradíciu najväčších amerických režisérov.