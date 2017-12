Bono z U2 označil súčasnú hudbu za dievčenskú

Fakt, že hip-hop je v súčasnosti jediným miestom pre vyjadrenie mladého mužského hnevu, nevníma pozitívne.

28. dec 2017 o 17:56 TASR

NEW YORK. V dnešnej hudbe chýba rock and roll, uviedol na margo súčasných moderných piesní frontman írskej hudobnej skupiny U2, Bono.

"Myslím si, že muzika sa stala veľmi dievčenskou," uviedol charizmatický spevák v rozhovore pre najnovšie vydanie amerického hudobného časopisu Rolling Stone a dodal, že "je na tom aj niečo dobré".

Avšak fakt, že hip-hop je v súčasnosti jediným miestom pre vyjadrenie mladého mužského hnevu, nevníma pozitívne.

Elijah, jeden z jeho synov, "verí, že rocková revolúcia je už za dverami", uviedol spevák, ktorý sa tiež domnieva, že tento žáner "sa vráti".

"Ako 16-ročný som v sebe skrýval veľa hnevu. Na niečo také si musíte nájsť priestor," vyhlásil Bono - spevák, biznismen a aktivista.

"Veď o čom je rock and roll? Predsa o hneve, ten je jeho základom. Skupiny ako The Who a Pearl Jam majú v sebe istú zúrivosť, a preto sú také skvelé," vysvetlil frontman rockovej kapely U2.

Bono v rozhovore pre Rolling Stone potvrdil, že v minulosti pri nahrávaní albumu takmer prišiel o život, ďalej však túto tému nechcel rozvádzať. Vysvetlil, že mnoho ľudí prežilo podobné situácie, či už psychického alebo fyzického charakteru:

"U mňa to bolo fyzické, ušetril som si však všetku tú drámu okolo. Chcem o tomto probléme hovoriť, ale tak, aby som ľuďom pomohol zaplniť prázdnotu, ktorá v nich po takomto zážitku ostala."

"Mnohí si prešli oveľa horšími životnými situáciami. Aj to je jeden z dôvodov, prečo o tom nechcem hovoriť. Bolo by to neúctivé voči tým, ktorí nemali toľko šťastia ako ja alebo nemohli dostať zdravotnú starostlivosť," vyhlásil spevák.