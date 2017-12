Fedor Frešo: Ficovi ani vrchnosti nezáleží na tom, aby išli hudobníkom na pohreb

Hral s Ursinym aj Vargom. Spomína si na časy, keď ich muži moci fackali.

29. dec 2017 o 15:02 Marek Hudec

V auguste zomrel Marián Varga. Na jeho spomienku sa pripravuje v budúcom roku niekoľko koncertov. Jeden bude v Skalici na počesť jeho nedožitých narodenín, organizuje ju Spoločnosť Mariána Vargu. Má sa starať o to, aby sa na hudobníka nezabudlo. Jeho kolega FEDOR FREŠO hovorí, že na Slovensku sa to stať môže.

V týchto dňoch vznikla Spoločnosť Mariána Vargu, na čo má slúžiť?

„Ja sa v nej zatiaľ neangažujem, len pred sviatkami som sa to dozvedel od Mariánovej manželky Janky. Pýtala sa ma, či by som sa chcel zapojiť. Je ešte skoro hovoriť o tom, ako by som tam bol aktívny. Jej cieľom je, aby sa na Mariána nezabudlo, aby jeho nahrávky stále vychádzali na nosičoch, aby sa vysielala jeho hudba v rádiách, skrátka, aby sa jeho pamiatka pestovala.“

Na jeho pohrebe v lete zaznela obava, aby sme naňho ako Slováci nezabudli. Môže sa to stať?

„História ukazuje, že ľudia radi na hocikoho zabúdajú. Za všetkých spomeňme Deža Ursinyho.“

Naňho sme zabudli?

„Vlastne ľudia a fanúšikovia nie. Zabúdajú naňho kultúrne inštitúcie, zvukové médiá. Bol to dôležitý človek, ktorý svojho času viedol muziku istým smerom, a predsa teraz upadá do zabudnutia. To už vôbec nehovorím o tých menej zaujímavých ľuďoch.“

V lete odišli dve veľké hudobné osobnosti Slovenska. Najprv Štefan Nosáľ z Lúčnice, potom Marián Varga. Jednému vzdali úctu premiér, predseda parlamentu, na druhého si už nespomenuli. Jedine prezident poslal na jeho pohreb stráž a kvety.