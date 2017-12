Ako u nás znel medzivojnový Silvester? Staré pesničky vypredali dva novoročné koncerty

Súbor Bratislava Hot Serenaders otvoril novú tradíciu.

29. dec 2017 o 14:45 Marek Hudec

Pred rokom to skúsili, oplatilo sa. Skupina Bratislava Hot Serenaders chcela u nás založiť tradíciu novoročných koncertov. Podobné zatiaľ mávala len Slovenská filharmónia. Niekto by si myslel, že väčšina ľudí bude 1. januára len dospávať Silvestra, no svoje vystúpenie džezový orchester dvakrát vypredal.

V sále Slovenského rozhlasu zahrajú o 13.00 h. Lístky už síce nezoženiete, ale hudbu si môžete naživo vypočuť aj vo vysielaní RTVS.

Bratislava Hot Serenaders zahrajú rovnaké pesničky, ktoré sa novoročných oslavách u nás počúvali pred sedemdesiatimi rokmi. Vtedy sa úplne inak merala popularita ako dnes.

Program poskladali Bratislava Hot Serenaders z pesničiek slovenských operiet. Z takých, ktoré vznikli v počiatkoch našej tanečnej hudby. Vo výbere im radil aj Pavol Zelenay, niekdajší vedúci hudobnej redakcie Československého rozhlasu, ktorý sledoval zblízka vývoj celej populárnej hudby.

Bratislava Hot Serenaders si na koncert vybrali mnohé skladby Gejzu Dusíka a texty, ktoré spieval František Krištof Veselý, obaja velikáni slovenského medzivojnového obdobia.

Keďže sa veľa hudby vtedy nenahrávalo, ľudia si kupovali notové zápisy.

„Ľudia si ich vyberali, nevedeli vopred, ako budú znieť. Často sa rozhodovali len podľa obalu. Či sa im pieseň páči, zistili až doma, keď si ju zahrali na klavíri. Uspela potom tá skladba, ktorá sa takto najviac predala,“ vysvetľuje vedúci súboru, trúbkar Juraj Bartoš. Najpopulárnejšie skladby sa potom hrali v kaviarňach, ak boli dostatočne populárne, nahrali sa.

Minulý rok mali Bratislava Hot Serenaders búrlivé novoročné oslavy. V noci na Silvestra hrali v Starej tržnici, predpoludním sa hneď presťahovali do budovy Rozhlasu. Tento rok sa im nočné vystúpenie nepodarilo zorganizovať, preto si radšej doma oddýchnu.

Na novoročnom koncerte chcú zahrať aj niekoľko premiér, opäť to budú hlavne skladby z osvedčených operiet.