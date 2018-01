Aké tabu sme ešte neprekonali? Tieto filmy neuvidíme, pretože ich nechceme

Filmári aj vydavatelia museli stopnúť viaceré necitlivé projekty.

2. jan 2018 o 13:40 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Veriacim z vatikánskeho balkóna oznámil, že ich kritika a pochybnosti sú mu úplne ľahostajné. Vyhlasoval o sebe, že je krajší ako Ježiš a po svojom sídle sa prechádzal nahý. Keď ho publikum prvýkrát uvidelo, uvidelo ho zozadu a s holým zadkom.

Keďže František na to nepovedal ani jedno zlé slovo, seriál Mladý pápež bol akoby dôkazom, že v umení už padli aj posledné tabu, spoločenské, náboženské aj morálne. Približne v rovnakom čase získal Oscara film, ktorý nekompromisne opísal, ako cirkev zahmlieva sexuálne zločiny niektorých svojich kňazov a Briti nakrútili v televíznej tvorbe bez rozpakov zrekonštruovali život svojej nepriepustnej kráľovnej. Dokonca aj Slováci si trúfli a začali nakrúcať filmy o prepojení najvyššej politiky s mafiou.

Napriek tomu nám ešte niektoré tabu zostali. Aj v roku 2018 zostali témy, ktoré nie sú vhodné na to, aby sme o nich čítali alebo ich videli v kine. A nie preto, že by sa producenti báli, že narazia na nepochopenie ľudí a prerobili by. Naopak. Oni by aj chceli, no my in nedovolíme.

Toto sú diela, ktoré na prelome rokov dostali stop. Čím dráždia a prečo sú nevhodné?