Zem spieva aj za hranicami. Druhá séria šou je práve v postprodukčnej hystérii

Režisér folklórnej súťaže Núňez hovorí, ako sa mu spolupracovalo s novým vedením RTVS.

4. jan 2018 o 11:14 Marek Hudec

S početnými tímami rôznych osobností, obrovským rozpočtom, časovým stresom aj očakávaniami divákov má režisér Peter Núňez bohaté skúsenosti. Je odborníkom na zložité televízne produkcie a súťaže, v minulosti pracoval na Superstar aj na Let´s Dance.

No príprava programu Zem spieva bola predsa len neprebádaným územím. Išlo o úplnú novinku a on dovtedy robil len formátoch, ktoré boli osvedčené v zahraničí, prispôsoboval ich na slovenské podmienky. Niekoľko mesiacov si Núňez robil prieskum a zistil, že niet inej zábavnej televíznej súťaže, ktorá by sa folklórom zaoberala.

Podobné relácie sa zväčša robili len pre ľudí, ktorí sa ľudovou kultúrou zaoberali. Nesnažili sa osloviť širšie publikum.

To bol práve Núňezov cieľ. „Pri práci na prvej sérii som mal často pocit, že folklórny svet si vystačí sám so sebou a pre seba. Teraz je atmosféra iná, veľa súborov a účinkujúcich, ktorí nás v prvej sérii odmietli, sa do druhej série prihlásilo,“ vysvetľuje režišér.