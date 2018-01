Timberlake sa vracia na Superbowl po incidente s prsníkom. Zverejní nový album

Spevák vo februári vydá album Man in the Woods, inšpiroval sa svojím rodiskom.

5. jan 2018 o 14:09 Marek Hudec

Timberlake bol s pesničkou Can´t Stop the Feeling nominovaný na Oscara.(Zdroj: TASR/AP)

Jeho tanečná pesnička Can´t Stop the Feeling bola najúspešnejšou v roku 2016. V animovanom filme Trolls si ju spievali farebné príšerky. Získala niekoľko cien, nominovaná bola aj na Oscara. Teraz spevák Justin Timberlake pripravuje nový album, zverejní ho vo februári.

„Album je inšpirovaný mojím synom, manželkou, rodinou, ale aj tým, kde som sa narodil,“ povedal Timberlake pre časopis Entertainment Weekly. Tým miestom je americký štát Tennessee, jeho veľkú plochu pokrýva les. Názov si Timberlake vymyslel príznačný: Man in the Woods – Muž v lese.

„Znie ako hory, stromy, táboráky, ako divoký západ prenesený do súčasnosti,“ doplnila jeho manželka, herečka Jessica Biel. Hovorí, že Man in the Woods nebude úplne country nahrávkou, aj keď istú inšpiráciu nepopiera. Na nahrávke bude s Timberlakom spolupracovať aj Pharrell Williams a známy producent Timbaland.

Spevák sa medzitým pripravuje aj na vystúpenie počas súťaže SuperBowl 4. februára. Mnohí to na sociálnych sieťach kritizovali, veď Timberlake stojí za incidentom z roku 2004, keď sa na rovnakom pódiu objavil s Janet Jacksonovou a počas koncertu jej strhol kus oblečenia, pričom jej odhalil prsník. Bola to síce náhoda, ale internetových vtipkárov živí dodnes.

Timberlake z nového albumu vo štvrtok zverejnil prvú pesničku Filthy. V klipe k nej stvárňuje postavu podobnú Stevovi Jobsovi, na pódiu s ním tancuje svietiaci robot. Skladba sa pohráva s elektronickými zvukmi a tanečným rytmom.